ВКС России нанесли удары по объектам боевиков в провинции Идлиб

«В тот же день [4 сентября] четыре самолета российской авиагруппы с авиабазы Хмеймим нанесли удары высокоточными боеприпасами по объектам террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) в провинции Идлиб», — сказал он.

Представитель Минобороны уточнил, что воздушный удар наносился по находящимся вне населенных пунктов складам, где хранились беспилотные летальные аппараты террористов. Конашенков также отметил, что ударам подверглись выявленные районы запуска «ударных беспилотников для проведения террористических атак на российскую авиабазу Хмеймим и населенные пункты в провинциях Алеппо и Хама».

Днем ранее СМИ сообщили, что три истребителя ВКС России нанесли 4 сентября серию из 20 ударов по провинции Идлиб. Бомбардировки поразили подконтрольные вооруженной оппозиции районы Джиср аш-Сугур, Бисенкул, Гани, Иннеб, Сырмания на западе Идлиба и район Зейзун на севере Хамы.