ВКС России нанесли удары по объектам боевиков в провинции Идлиб 

Истребители ВКС РФ нанесли 4 сентября удары по объектам террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщил официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, удары наносились высокоточными боеприпасами по складам боевиков, которые находятся вне населенных пунктов.
«В тот же день [4 сентября] четыре самолета российской авиагруппы с авиабазы Хмеймим нанесли удары высокоточными боеприпасами по объектам террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) в провинции Идлиб», — сказал он.
Представитель Минобороны уточнил, что воздушный удар наносился по находящимся вне населенных пунктов складам, где хранились беспилотные летальные аппараты террористов. Конашенков также отметил, что ударам подверглись выявленные районы запуска «ударных беспилотников для проведения террористических атак на российскую авиабазу Хмеймим и населенные пункты в провинциях Алеппо и Хама».
Днем ранее СМИ сообщили, что три истребителя ВКС России нанесли 4 сентября серию из 20 ударов по провинции Идлиб. Бомбардировки поразили подконтрольные вооруженной оппозиции районы Джиср аш-Сугур, Бисенкул, Гани, Иннеб, Сырмания на западе Идлиба и район Зейзун на севере Хамы.
В этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что правительственные войска Сирии готовятся решить проблему террористов, окопавшихся в провинции Идлиб. Также он отметил, что призывы зарубежных лидеров к деэскалации конфликта свидетельствуют о неполном и невсеобъемлющем подходе к ситуации в арабской стране, поскольку в этом районе сформировалось опасное гнездо терроризма, которое значительно дестабилизирует обстановку в регионе.