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Институт океанологии инициировал экспедицию по изучению морских млекопитающих
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Институт океанологии инициировал экспедицию по изучению морских млекопитающих 

Твоя Газета 5 сентября 2018
Фото: Твоя Газета
1 сентября 2018 года в Черное море вышла первая экспедиция по изучению морских млекопитающих в рамках Проекта «Изучение и мониторинг морских млекопитающих как индикаторов устойчивого состояния экосистем Черного моря». По информации Института океанологии им. П. П. Ширшова Российской академии наук, в рамках этого проекта группа специалистов Лаборатории морских млекопитающих ИО РАН на парусно-моторном судне «Arial» проведет комплексные исследования черноморских дельфинов.
«Мы очень надеемся, что погодные условия позволят нам в полном объеме выполнить запланированные исследования и собрать материал для последующих камерально-аналитических работ», — говорит руководитель научной группы, кандидат биологических наук Вера Краснова.
Исследователи отработают около недели в особой экономической зоне на удалении до 180 км от берега на участке между Адлером и Керченским проливом. Планируемая протяженность маршрута — около 500 км. Затем группа в течение недели обследует территориальное море (12-мильная прибрежная зона) на том же участке. Здесь маршрут составит до 800 км.
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