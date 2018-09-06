В Геленджике открылся «Гидроавиасалон-2018»

Ее участниками стали 202 компании, представляющие Россию , и шесть предприятий из других стран. В экспозициях представлено более 50 экспонатов летательных аппаратов и морских судов. Отдельно выделена зона беспилотных авиационных систем (БАС).

— С каждым годом увеличивается количество беспилотных воздушных судов, используемых в разных отраслях экономики. Эффект от их масштабного применения может превышать триллион рублей в год. Но при всей перспективности беспилотных технологий интеграция БАС в повседневную жизнь происходит весьма неуверенно, — отмечает генеральный директор Ассоциации эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем АЭРОНЕТ Глеб Бабинцев. — Мы ожидаем, что в деловой программе «Гидроавиасалона-2018» будут рассмотрены реальные препятствия на пути развития внутреннего рынка и выхода на мировой рынок, и найдены решения первоочередных задач в сфере интеграции БАС в воздушное пространство РФ.

Свои разработки представила Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК). В частности, центральным экспонатом стал турбореактивный двигатель РД-33МК, устанавливаемый на палубных истребителях МиГ-29К, МиГ-29КУБ, а также глубоко модернизированном многоцелевом МиГ-35.

— От базовой версии двигателя РД-33 новинка отличается повышенным уровнем тяги, что позволяет выполнять боевые задачи в условиях жаркого климата, а также осуществлять взлет с палубы авианосца без использования катапульты. Значительно улучшены ресурсные и эксплуатационные характеристики, что связано с внедрением современной цифровой системы автоматического управления типа FADEC. Благодаря проведению работ по «оморячиванию» двигателя допускается эксплуатация в условиях повышенной влажности и засоленности воздуха, — рассказали в ОДК.

Также посетители экспозиции ознакомятся с малоразмерным двухконтурным турбореактивным двигателем ТРДД-50АТ, предназначенным для установки на дозвуковые беспилотные летательные аппараты. Он имеет высокую удельную лобовую тягу, на 20-30 процентов превосходящую показатели зарубежных аналогов. При этом его отличают высокая топливная экономичность, современная система управления, надежный быстрый запуск.

Центральное конструкторское бюро имени Алексеева совместно со стратегическим партнером АО «НПП „Радар ммс“ представила масштабные макеты пассажирских судов на подводных крыльях (СПК) нового поколения. Среди них — речное судно проекта 23180 „Валдай 45Р“. Оно может перевозить до 45 пассажиров в час в комфортабельном салоне, оборудованном удобными креслами, современными системами кондиционирования, вместительными багажными полками для каждого пассажира.

Морское пассажирское судно на подводных крыльях „Комета 120М“ также отличается высоким уровнем комфорта пассажиров, для чего на судне установлена система снижения качки и используются современные материалы поглощения вибрации.

Быстроходный десантный катер на воздушной каверне проекта 11770Э „Серна“ в военное время предназначен для высадки на необорудованный берег боевой и военной, гусеничной и колесной техники, а также передовых подразделений десанта. Но ему есть применение и в мирные дни — его можно использовать для доставки техники, грузов и воинских подразделений в пункты морского побережья.