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Пятый самолет Бе-200ЧС в рамках госконтракта передан МЧС
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Пятый самолет Бе-200ЧС в рамках госконтракта передан МЧС 

ТАСС + ещё 8 3 часа назад
ГЕЛЕНДЖИК /Краснодарский край/, 7 сентября. /ТАСС/. Пятый самолет-амфибия Бе-200ЧС передан в пятницу Южному региональному центру МЧС России в рамках государственного контракта на выставке «Гидроавиасалон-2018», передает корреспондент ТАСС.
"Мы сегодня передаем пятую машину. Позвольте вручить руководителю Южного регцентра [МЧС] ключи от пятого самолета", — сказал генеральный директор — генеральный конструктор Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г. М. Бериева Юрий Грудинин.
По данным предприятия, сейчас на окончательной сборке находится шестой самолет Бе-200ЧС по контракту 2011 года, также ведется сборка агрегатов самолетов-амфибий следующей серии.
Как сообщалось, ТАНТК до конца 2018 года поставит два самолета-амфибии Бе-200ЧС для нужд МЧС России. ТАНТК уже поставил министерству четыре Бе-200ЧС по данному контракту.
Ранее сообщалось, что ТАНТК до конца 2018 года рассчитывает подписать контракт с МЧС России на поставку самолетов-амфибий Бе-200 с двигателем российско-французского производства SaM146 вместо украинского двигателя Д-436.
О самолете
Бе-200ЧС — многоцелевой самолет-амфибия. Он предназначен для тушения пожаров, а при незначительном переоборудовании может использоваться для проведения поисково-спасательных работ, доставки спецкоманд, перевозки грузов, несения санитарной службы, контроля экологической обстановки.
Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева находится в Ростовской области, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию. Предприятие занимается разработкой новой авиационной техники, изготовлением опытных образцов, серийным производством летательных аппаратов различного назначения. ТАНТК является производителем самолетов-амфибий Бе-200ЧС и специальных авиационных комплексов для Министерства обороны РФ.
Международная выставка и научная конференция по гидроавиации «Гидроавиасалон-2018» проходит с 6 по 9 сентября. Авиационный форум проводится раз в два года на территории аэропорта Геленджик и испытательно— экспериментальной базы Таганрогского авиационного научно— технического комплекса имени Г. М. Бериева. Организатором «Гидроавиасалона» является Министерство промышленности и торговли РФ, устроителем — Объединенная авиастроительная корпорация.
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