Пятый самолет Бе-200ЧС в рамках госконтракта передан МЧС

"Мы сегодня передаем пятую машину. Позвольте вручить руководителю Южного регцентра [МЧС] ключи от пятого самолета", — сказал генеральный директор — генеральный конструктор Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г. М. Бериева Юрий Грудинин.

По данным предприятия, сейчас на окончательной сборке находится шестой самолет Бе-200ЧС по контракту 2011 года, также ведется сборка агрегатов самолетов-амфибий следующей серии.

Как сообщалось, ТАНТК до конца 2018 года поставит два самолета-амфибии Бе-200ЧС для нужд МЧС России. ТАНТК уже поставил министерству четыре Бе-200ЧС по данному контракту.

Ранее сообщалось, что ТАНТК до конца 2018 года рассчитывает подписать контракт с МЧС России на поставку самолетов-амфибий Бе-200 с двигателем российско-французского производства SaM146 вместо украинского двигателя Д-436.

О самолете

Бе-200ЧС — многоцелевой самолет-амфибия. Он предназначен для тушения пожаров, а при незначительном переоборудовании может использоваться для проведения поисково-спасательных работ, доставки спецкоманд, перевозки грузов, несения санитарной службы, контроля экологической обстановки.

Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева находится в Ростовской области, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию . Предприятие занимается разработкой новой авиационной техники, изготовлением опытных образцов, серийным производством летательных аппаратов различного назначения. ТАНТК является производителем самолетов-амфибий Бе-200ЧС и специальных авиационных комплексов для Министерства обороны РФ