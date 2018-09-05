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Два ударных беспилотника были уничтожены неподалеку от базы Хмеймим
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Два ударных беспилотника были уничтожены неподалеку от базы Хмеймим 

Аргументы Недели 5 сентября 2018
Фото: Аргументы Недели
Сегодня днем стало известно, что ночью в минувший вторник, 4 сентября, два ударных беспилотника террористов были оперативно ликвидированы неподалеку от российской авиабазы Хмеймим на территории Сирии.
Официальный представитель Министерства Обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков отметил, что инцидент произошел накануне в темное время суток. Как уточняет РИА «Новости», штатные зенитные средства авиабазы Хмеймим cсмогли уничтожить два беспилотных летательных аппарата, которые принадлежали террористам. В общей сложности за последний месяц в данном районе удалось сбить и обезвредить 47 БПЛА.
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