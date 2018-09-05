Инженерные подразделения ВВО на учении в Забайкалье организовали проход через минное поле, применив установку разминирования УР-77

Обнаружив условное минное поле военнослужащие инженерного подразделения осуществили запуск реактивной ракеты установки разминирования УР-77, после чего произвели подрыв шнура, вызвав детонацию противотанковых мин. Военнослужащие инженерных подразделений, дислоцированных в Забайкальском крае , в рамках тактико-специального учения на полигоне Цугол организовали проход колонны бронетехники танкового соединения через минное поле, применив самоходную реактивную установку разминирования УР-77. В ходе практической части мероприятия военнослужащие саперного отделения провели инженерную разведку местности на пути следования колонны, используя современные миноискатели «Коршун». Обнаружив минное поле военнослужащие инженерного подразделения осуществили запуск реактивной ракеты установки разминирования УР-77, после чего произвели подрыв шнура, вызвав детонацию противотанковых мин, установленных условным противником, тем самым обеспечили безопасный проход бронетехники танкового соединения.