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В Забайкалье мотострелки Восточного военного округа уничтожили мобильные группы условного противника
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В Забайкалье мотострелки Восточного военного округа уничтожили мобильные группы условного противника 

ТК «Звезда» 5 сентября 2018
Фото: ТК «Звезда»
В ходе учения военнослужащие отработали различные тактические приемы ведения обороны и наступления в условиях динамично меняющейся тактической обстановки учебного боя.
На полигоне в Забайкальском крае с мотострелковыми подразделениями Восточного военного округа (ВВО) состоялось тактическое учение с боевой стрельбой по уничтожению мобильных групп условного противника.
В ходе динамического розыгрыша были отработаны различные тактические приемы ведения обороны и наступления в условиях динамично меняющейся тактической обстановки учебного боя.
Особое внимание было уделено блокированию продвижения подразделений «противника» и их вытеснение в заданный район с целью лишить возможности осуществлять маневры.
На этапе боевой стрельбы военнослужащие с применением штатного вооружения, в частности, автоматов Калашникова, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов РПГ-7В, при огневой поддержке экипажей танков Т-72 и боевых машин пехоты БМП-2 поразили мишени, имитирующие живую силу и легкобронированную технику условного противника.
Помимо этого, воздушные рубежи прикрывали расчеты зенитных самоходных установок «Шилка», зенитчики поразили воздушные мишени, имитирующие вертолеты «противника», осуществлявшие прикрытие мобильных групп.
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