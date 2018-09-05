В Забайкалье мотострелки Восточного военного округа уничтожили мобильные группы условного противника

В ходе учения военнослужащие отработали различные тактические приемы ведения обороны и наступления в условиях динамично меняющейся тактической обстановки учебного боя.

На полигоне в Забайкальском крае с мотострелковыми подразделениями Восточного военного округа (ВВО) состоялось тактическое учение с боевой стрельбой по уничтожению мобильных групп условного противника.

В ходе динамического розыгрыша были отработаны различные тактические приемы ведения обороны и наступления в условиях динамично меняющейся тактической обстановки учебного боя.

Особое внимание было уделено блокированию продвижения подразделений «противника» и их вытеснение в заданный район с целью лишить возможности осуществлять маневры.

На этапе боевой стрельбы военнослужащие с применением штатного вооружения, в частности, автоматов Калашникова, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов РПГ-7В, при огневой поддержке экипажей танков Т-72 и боевых машин пехоты БМП-2 поразили мишени, имитирующие живую силу и легкобронированную технику условного противника.

Помимо этого, воздушные рубежи прикрывали расчеты зенитных самоходных установок «Шилка», зенитчики поразили воздушные мишени, имитирующие вертолеты «противника», осуществлявшие прикрытие мобильных групп.