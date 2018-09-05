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В Крымской военно-морской базе прошло плановое учение по противодействию подводным диверсантам
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В Крымской военно-морской базе прошло плановое учение по противодействию подводным диверсантам 

ТК «Звезда» 5 сентября 2018
Фото: ТК «Звезда»
Для перехвата нарушителя были задействованы противодиверсионные катера «Грачонок» и патрульные катера «Раптор» с группами боевых пловцов.
В Севастопольской бухте военнослужащие подразделения по противодействию диверсионным силам и средствам (ПДСС) Крымской военно-морской базы (ВМБ) провели плановое учение по обнаружению и задержанию диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) условного противника.
По условиям учения, экипаж дежурного противодиверсионного катера (ПК) «Грачонок» обнаружил неизвестную быстроходную моторную лодку, которая не реагировала на запросы и продолжала движение, игнорируя требования остановиться для досмотра.
Для перехвата нарушителя были задействованы противодиверсионные катера «Грачонок» и патрульные катера «Раптор» с группами боевых пловцов.
Цель была блокирована в акватории бухты, однако условные диверсанты оказали сопротивление и были нейтрализованы в результате действий военнослужащих подразделения ПДСС.
К учению были привлечены 4 катера типа «Грачонок» и «Раптор» и порядка 60 военнослужащих.
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