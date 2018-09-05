Замминистра обороны призвал возродить роль военного духовенства в армии

МОСКВА , 5 сентября. / ТАСС /. Роль военного духовенства в русской и российской армии исторически была очень велика, и ее необходимо вернуть, сообщил в среду журналистам заместитель министра обороны — начальник Главного военно-политического управления генерал-полковник Андрей Картаполов

При главном храме Вооруженных сил РФ , строительство которого начнется в ближайшее время в парке «Патриот», «будет действовать Центр подготовки военного духовенства», сказал он на первой встрече с прессой в новой должности.

Отмечая необходимость такой работы, Картаполов отметил, что «дух военнослужащего, дух солдата — это тоже оружие, мы это можем видеть на примере наших военнослужащих, которые воюют в Сирии, и этот дух надо воспитывать, поскольку он не появляется на пустом месте». «И этим должны заниматься военные священники», — сказал он.

Говоря про храм, он выразил уверенность, что его посетителями будут не только военнослужащие, члены их семей и сотрудники структур Минобороны , но и другие граждане. Замминистра отметил, что он «станет очередным примером единения всего нашего народа вокруг идеи патриотизма, любви и преданности нашей Родине».

По словам генерала, «воинский элемент станет основной направленностью этого храма». «Мы хотим, чтобы в этом храме нашли отражение не только чисто канонические, церковные вещи. Мы хотим, чтобы этот храм стал не только центром духовного воспитания, но и исторического просвещения», — сказал замминистра.