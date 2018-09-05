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Замминистра обороны призвал возродить роль военного духовенства в армии
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Замминистра обороны призвал возродить роль военного духовенства в армии 

ТАСС 5 сентября 2018
МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Роль военного духовенства в русской и российской армии исторически была очень велика, и ее необходимо вернуть, сообщил в среду журналистам заместитель министра обороны — начальник Главного военно-политического управления генерал-полковник Андрей Картаполов.
При главном храме Вооруженных сил РФ, строительство которого начнется в ближайшее время в парке «Патриот», «будет действовать Центр подготовки военного духовенства», сказал он на первой встрече с прессой в новой должности.
Отмечая необходимость такой работы, Картаполов отметил, что «дух военнослужащего, дух солдата — это тоже оружие, мы это можем видеть на примере наших военнослужащих, которые воюют в Сирии, и этот дух надо воспитывать, поскольку он не появляется на пустом месте». «И этим должны заниматься военные священники», — сказал он.
Говоря про храм, он выразил уверенность, что его посетителями будут не только военнослужащие, члены их семей и сотрудники структур Минобороны, но и другие граждане. Замминистра отметил, что он «станет очередным примером единения всего нашего народа вокруг идеи патриотизма, любви и преданности нашей Родине».
По словам генерала, «воинский элемент станет основной направленностью этого храма». «Мы хотим, чтобы в этом храме нашли отражение не только чисто канонические, церковные вещи. Мы хотим, чтобы этот храм стал не только центром духовного воспитания, но и исторического просвещения», — сказал замминистра.
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