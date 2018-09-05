Ещё
В Подмосковье более 1,5 тыс. военнослужащих ЗВО применят сирийский опыт на батальонном тактическом учении
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Подмосковье более 1,5 тыс. военнослужащих ЗВО применят сирийский опыт на батальонном тактическом учении 

ТК «Звезда» 5 сентября 2018
Фото: ТК «Звезда»
На полигоне в ходе встречного боя одному из батальонов предстоит разгромить авангард условного противника, захватить инициативу и добиться окружения основной группировки.
Сегодня военнослужащие Кантемировской танковой дивизии и Таманской мотострелковой дивизии Западного военного округа приступили к выполнению задач в рамках батальонного тактического учения на полигонах Головеньки и Алабино в Московской области.
Танковые, артиллерийские, инженерные, разведывательные и обеспечивающие подразделения в настоящее время совершают марш в назначенные районы.
На полигоне в ходе встречного боя одному из батальонов предстоит разгромить авангард условного противника, захватить инициативу и добиться окружения основной группировки. В качестве условного противника действует подразделение дивизии, имеющее аналогичную задачу.
Особое внимание при проведении учения будет уделено применению опыта ведения боевых действий в вооруженных конфликтах последнего времени, а также взаимодействию артиллерийских подразделений с разведчиками, оснащенными комплексами разведки, связи и управления «Стрелец» и беспилотными летательными аппаратами «Орлан».
Финалом тактического учения станет этап с выполнением боевых стрельб, в ходе которого танкисты отработают поражение бронетехники условного противника.
В учении принимают участие более 1,5 тыс. военнослужащих, задействовано свыше 140 единиц военной и специальной техники.
ТК «Звезда»: последние новости
Раскрыты подробности о двигателе второго этапа для Су-57 Минобороны: учения «Восток-2018» организованы с учетом международных обязательств Единство флота и авиации: главком ВМФ РФ рассказал о масштабных учениях в Средиземном море
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
России вынесли жесткий вердикт по делу Скрипалей323
Путин официально внес поправки в пенсионную реформу723
На Россию надвигается апокалипсис94
Россия закроет небо132
Крым идет на новый рекорд122
Видео
04:42
«Химатака» в Крыму: «Жжение на лице не проходило весь день»
Общество
02:26
Киев подготовил реальный план разгрома ДНР
Украина Армия
03:14
«В Польшу унитазы мыть». Россияне о предательстве Самойловой
Шоу-бизнес
00:06
Самойлова эмигрирует из России
Шоу-бизнес Другое
01:15
Британия объяснила нестыковки на фото в деле Скрипалей
В мире
00:44
Обвиняемых в отравлении Скрипалей назвали сотрудниками ГРУ
В мире
00:43
«Руки-базуки» ударил девушку и пожалел
Шоу-бизнес Другое
00:15
Полураздетая певица у памятника воинам взбесила народ
Шоу-бизнес
05:21
Продукцию Порошенко нашли в магазинах США
В мире
01:39
Сегодня развод: что делят Петросян и Степаненко
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение