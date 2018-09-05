В Подмосковье более 1,5 тыс. военнослужащих ЗВО применят сирийский опыт на батальонном тактическом учении

На полигоне в ходе встречного боя одному из батальонов предстоит разгромить авангард условного противника, захватить инициативу и добиться окружения основной группировки.

Сегодня военнослужащие Кантемировской танковой дивизии и Таманской мотострелковой дивизии Западного военного округа приступили к выполнению задач в рамках батальонного тактического учения на полигонах Головеньки и Алабино в Московской области

Танковые, артиллерийские, инженерные, разведывательные и обеспечивающие подразделения в настоящее время совершают марш в назначенные районы.

На полигоне в ходе встречного боя одному из батальонов предстоит разгромить авангард условного противника, захватить инициативу и добиться окружения основной группировки. В качестве условного противника действует подразделение дивизии, имеющее аналогичную задачу.

Особое внимание при проведении учения будет уделено применению опыта ведения боевых действий в вооруженных конфликтах последнего времени, а также взаимодействию артиллерийских подразделений с разведчиками, оснащенными комплексами разведки, связи и управления «Стрелец» и беспилотными летательными аппаратами «Орлан».

Финалом тактического учения станет этап с выполнением боевых стрельб, в ходе которого танкисты отработают поражение бронетехники условного противника.

В учении принимают участие более 1,5 тыс. военнослужащих, задействовано свыше 140 единиц военной и специальной техники.