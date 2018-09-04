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Хлебопеки ЮВО в Армении выпекают до 400 кг хлеба в полевых условиях
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Хлебопеки ЮВО в Армении выпекают до 400 кг хлеба в полевых условиях 

ТК «Звезда» 4 сентября 2018
Фото: ТК «Звезда»
Кроме того, в рамках ротных тактических учений военные повара и пекари выполнят нормативы по развертыванию полевых кухонь КП-130, ПАК-200 и хлебопекарных печей ПХП-0,4 из походного в боевое положение.
Военнослужащие подразделений материально-технического обеспечения российской военной базы в Армении обеспечивают свежим хлебом и горячим питанием участников двустороннего тактического учения, которое проходит на высокогорных полигонах Камхуд и Алагяз.
Кроме того, что военные повара и пекари готовят в полевых условиях разнообразные блюда и выпекают хлеб, они выполняют нормативы по развертыванию полевых кухонь КП-130, ПАК-200 и хлебопекарных печей ПХП-0,4 из походного в боевое положение.
В период проведения ротных тактических учений в Закавказье под руководством командира соединения полковника Владимира Елканова с 20 августа по 15 сентября военные повара и пекари ежедневно выпекают до 400 кг свежего хлеба и обеспечивают горячей пищей более 500 военнослужащих.
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