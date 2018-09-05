Военная колонна в центре Балакова напугала горожан

Бронетранспортеры и другие военные машины были замечены на Саратовском шоссе.

Днем 5 сентября балаковцы сообщили в социальных сетях, что по центру города едут колонны боевой техники.

Многие не на шутку встревожились. Однако позже выяснилось, что поводов для беспокойства нет. Военные из Шихан перемещались в сторону Балаковской АЭС, где 19 — 21 сентября пройдут плановые противоаварийные учения.

Во время отработки действий на случай ЧС на атомной станции будут активно задействованы подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты.

Фото: «Типичный Балаково» ВК