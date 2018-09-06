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Россия создаст двигатели для новых экранопланов
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Россия создаст двигатели для новых экранопланов 

Российская Газета + ещё 10 8 часов назад
Фото: Российская Газета
Предприятия "Ростеха" работают над созданием новых двигателей для перспективных экранопланов, рассказал в преддверии «Гидроавиасалона-2018» индустриальный директор авиакластера холдинга Анатолий Сердюков.
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в «Ростех») имеет большой опыт создания силовых установок для самолетов-амфибий и экранопланов. В советское время был разработан двигатель НК-87 для ракетного экраноплана «Лунь», НЕ-8 и НК-12 адаптированы под проект «Орленок», самолет-амфибию А-40 «Альбатрос» оснастили моторами Д-30 и РД-60. Имеющийся задел позволяет разработывать двигатели для перспективных экранопланов и эти работы ведутся, — приводит слова Сердюкова РИА Новости.
Ранее вице-премьер Юрий Борисов сообщил о создании опытного образца вооруженного ракетами экраноплана для охраны Севморпути. Разработка летательного аппарата предусмотрена госпрограммой вооружений на 2018-2027 годы.
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