ВМФ получит фрегаты «Адмирал Головко» и «Адмирал Исаков» до конца 2022 года

Генеральный директор « Северной верфи Игорь Пономарев заявил, что третий и четвертый фрегаты проекта 22350 «Адмирал Головко» и «Адмирал Исаков» будут переданы ВМФ до конца 2021 и 2022 годов соответственно. «Следующие два фрегата должны быть переданы флоту в срок, то есть до конца 2021 и 2022 годов соответственно», — приводит его слова РИА Новости Ранее заместитель министра обороны России Алексей Криворучко заявил, что ВМФ получит после модернизации в этом году первый противолодочный самолёт Ту-142. Ту-142 — противолодочный турбовинтовой самолёт. В настоящее время эксплуатируется на Тихоокеанском и Северном флотах.