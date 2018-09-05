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ВМФ получит фрегаты «Адмирал Головко» и «Адмирал Исаков» до конца 2022 года
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ВМФ получит фрегаты «Адмирал Головко» и «Адмирал Исаков» до конца 2022 года 

RT на русском + ещё 1 5 сентября 2018
Генеральный директор «Северной верфи» Игорь Пономарев заявил, что третий и четвертый фрегаты проекта 22350 «Адмирал Головко» и «Адмирал Исаков» будут переданы ВМФ до конца 2021 и 2022 годов соответственно.
«Следующие два фрегата должны быть переданы флоту в срок, то есть до конца 2021 и 2022 годов соответственно», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее заместитель министра обороны России Алексей Криворучко заявил, что ВМФ получит после модернизации в этом году первый противолодочный самолёт Ту-142.
Ту-142 — противолодочный турбовинтовой самолёт. В настоящее время эксплуатируется на Тихоокеанском и Северном флотах.
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