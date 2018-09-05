В Крыму расчёты ЗРПК «Панцирь-С» уничтожили виртуальные крылатые ракеты условного противника

Расчёты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С», заступившие на боевое дежурство в районе Керчи , начали плановую боевую учёбу, сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

В ходе учений они отработали задачи по обнаружению, сопровождению и уничтожению крылатых ракет условного противника, смоделированных электронным способом.

Параметры скорости полёта и высоты были разные для усложнения поражения объектов. Расчёты «Панцирь-С» успешно справились с поставленной задачей.