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Украинско-румынские учения «Riverine-2018» стартовали в Одесской области
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Украинско-румынские учения «Riverine-2018» стартовали в Одесской области 

Украина.ру 5 сентября 2018
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
«Целью международных учений является отработка совместных действий многонациональных катерных тактических групп для повышения их совместимости и возможностей для проведения операции по безопасности на реке Дунай», — отмечается в сообщении.
Как уточняется, украинские и румынские военные моряки и пограничники в течение трех дней будут отрабатывать тактические элементы по стандартам НАТО в составе многонациональных катерных тактических групп и повысят совместимость катеров флотов и береговой охраны двух стран по вопросам освещения надводной обстановки на реке Дунай, тактического маневрирования и проведения досмотровых операций. Они будут проходить на участке реки от Измаила (Украина) до Брэила (Румыния) и продлятся до 6 сентября 2018 года.
Напомним, что ВМС Украины уже проводили в Одесской области совместные учения с кораблями НАТО. Военно-морские учения Sea Breeze проходили с 9 по 21 июля. В них приняли участие представители 19 стран. Целью учений стало национальной морской операции по безопасности в кризисном регионе.
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