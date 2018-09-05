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ВМФ получит фрегаты «Адмирал Головко» и «Адмирал Исаков» до конца 2022 года
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ВМФ получит фрегаты «Адмирал Головко» и «Адмирал Исаков» до конца 2022 года 

РИА Новости 5 сентября 2018
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости, Сергей Сафронов. Третий и четвертый фрегаты проекта 22350 «Адмирал Головко» и «Адмирал Исаков» будут переданы ВМФ РФ в срок — до конца 2021 и 2022 годов соответственно, сообщил РИА Новости в среду генеральный директор "Северной верфи" Игорь Пономарев.
Головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков» вошел в боевой состав ВМФ в июле этого года. Второй фрегат «Адмирал Касатонов» выходит на испытания и будет передан флоту в 2019 году.
"Следующие два фрегата должны быть переданы флоту в срок, то есть до конца 2021 и 2022 годов соответственно", — сказал Пономарев.
Он подчеркнул, что проблема с энергетической установкой решена и в 2019 году «Северная верфь» получит от «Сатурна» первые газотурбинные установки, которые раньше производились на Украине.
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