ВМФ получит фрегаты «Адмирал Головко» и «Адмирал Исаков» до конца 2022 года

Головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков» вошел в боевой состав ВМФ в июле этого года. Второй фрегат «Адмирал Касатонов» выходит на испытания и будет передан флоту в 2019 году.

"Следующие два фрегата должны быть переданы флоту в срок, то есть до конца 2021 и 2022 годов соответственно", — сказал Пономарев.

Он подчеркнул, что проблема с энергетической установкой решена и в 2019 году «Северная верфь» получит от «Сатурна» первые газотурбинные установки, которые раньше производились на Украине.