Германия представила план всесторонней модернизации армии 

Берлин, 5 сентября /Синьхуа/ — Министерство обороны Германии во вторник опубликовало план совершенствования вооружений и военной техники, нацеленный на то, чтобы к 2031 году осуществить всестороннюю модернизацию армии и постепенно увеличивать оборонные расходы.
Ведомство заявило, что в плане содержатся новые требования к Бундесверу в области персонала, вооружений, проведения операций, организации и подготовки кадров. Немецкая армия к 2031 году осуществит унификацию оснащения всех военнослужащих. Одновременно с технической модернизацией Бундесвер также намерен развивать новые технологии, осуществить цифровизацию, а также повысить свои способности по ведению кибервойны.
Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен во вторник подчеркнула, что страна разработала четкий финансовый план увеличения оборонных расходов, немецкая армия вновь вступит в период роста.
В связи с украинским кризисом в 2014 году НАТО начало усиливать военную готовность по отношению к России, Германия также пересмотрела ситуацию с безопасностью. —0—