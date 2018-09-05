Германия представила план всесторонней модернизации армии

Берлин, 5 сентября / Синьхуа / — Министерство обороны Германии во вторник опубликовало план совершенствования вооружений и военной техники, нацеленный на то, чтобы к 2031 году осуществить всестороннюю модернизацию армии и постепенно увеличивать оборонные расходы.

Ведомство заявило, что в плане содержатся новые требования к Бундесверу в области персонала, вооружений, проведения операций, организации и подготовки кадров. Немецкая армия к 2031 году осуществит унификацию оснащения всех военнослужащих. Одновременно с технической модернизацией Бундесвер также намерен развивать новые технологии, осуществить цифровизацию, а также повысить свои способности по ведению кибервойны.

Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен во вторник подчеркнула, что страна разработала четкий финансовый план увеличения оборонных расходов, немецкая армия вновь вступит в период роста.