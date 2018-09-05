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Германия представила план всесторонней модернизации армии
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Германия представила план всесторонней модернизации армии 

ИА Синьхуа 5 сентября 2018
Берлин, 5 сентября /Синьхуа/ — Министерство обороны Германии во вторник опубликовало план совершенствования вооружений и военной техники, нацеленный на то, чтобы к 2031 году осуществить всестороннюю модернизацию армии и постепенно увеличивать оборонные расходы.
Ведомство заявило, что в плане содержатся новые требования к Бундесверу в области персонала, вооружений, проведения операций, организации и подготовки кадров. Немецкая армия к 2031 году осуществит унификацию оснащения всех военнослужащих. Одновременно с технической модернизацией Бундесвер также намерен развивать новые технологии, осуществить цифровизацию, а также повысить свои способности по ведению кибервойны.
Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен во вторник подчеркнула, что страна разработала четкий финансовый план увеличения оборонных расходов, немецкая армия вновь вступит в период роста.
В связи с украинским кризисом в 2014 году НАТО начало усиливать военную готовность по отношению к России, Германия также пересмотрела ситуацию с безопасностью. —0—
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