Опубликованы фотографии создания первой советской баллистической ракеты

Холдинг «Российские космические системы» (входит в госкорпорацию «Роскосмос» ) опубликовал исторический фотоальбом о создании первой советской дальнобойной баллистической ракеты Р-1, которая была испытана 70 лет назад.

Фотографии были сделаны во время производства ракеты и собраны в альбом в 1950 г. Ранее эти снимки были недоступны для широкой аудитории.

На обнародованных фотографиях изображены различные схемы, которые использовались при создании ракеты, а также отдельные детали механизма и специальное оборудование.

Р-1 была аналогом немецкой ракеты ФАУ-2, которую советские специалисты изучали после Второй мировой войны. Инженеры сначала полностью воспроизвели оригинальную систему управления ФАУ-2, а затем на ее основе приступили к созданию собственной системы с использованием отечественных материалов. При этом производство некоторых компонентов налаживалось специально для создания ракеты.

Ракета имела одноконтурную систему управления, то есть контролировать во время полета можно было только угловое положение оси ракеты и момент выключения двигателей. Наведение осуществлялось по таблицам пуска по цели с заранее известными координатами.