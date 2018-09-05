Ещё
В «Северной верфи» рассказали, когда ВМФ получит корвет «Дерзкий»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В «Северной верфи» рассказали, когда ВМФ получит корвет «Дерзкий» 

РИА Новости 5 сентября 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости, Сергей Сафронов. Головной корвет проекта 20386 «Дерзкий» будет передан ВМФ России на рубеже 2021/22 годов, сообщил РИА Новости в среду генеральный директор предприятия Игорь Пономарев.
К настоящему построены четыре корвета проекта 20380 и два корвета 20385. Головной корвет нового усовершенствованного проекта 20386 был заложен на "Северной верфи" в 2016 году.
"Главное отличие корвета проекта 20386 — модульность его ударного вооружения, которое отличается даже от корвета 20385", — сказал Пономарев.
При этом гендиректор подчеркнул, что по договоренности с Минобороны (ВМФ) на головном корабле будут проведены все опытно-конструкторские работы с тем, чтобы в дальнейшем можно было строить все серию точно в срок без глобальных изменений. Этому, в частности, будет способствовать модульность корабля.
"Мы планируем завершить строительство корабля в течение примерно пяти лет", — добавил собеседник агентства.
Последние новости
Китай нанес по доллару два мощных удара В МИД сравнили танцы Захаровой и Мэй Что стоит за "ультиматумом" Максаковой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
России вынесли жесткий вердикт по делу Скрипалей327
Путин официально внес поправки в пенсионную реформу725
На Россию надвигается апокалипсис94
Россия закроет небо132
Крым идет на новый рекорд127
Видео
04:42
«Химатака» в Крыму: «Жжение на лице не проходило весь день»
Общество
02:26
Киев подготовил реальный план разгрома ДНР
Украина Армия
03:14
«В Польшу унитазы мыть». Россияне о предательстве Самойловой
Шоу-бизнес
00:06
Самойлова эмигрирует из России
Шоу-бизнес Другое
01:15
Британия объяснила нестыковки на фото в деле Скрипалей
В мире
00:44
Обвиняемых в отравлении Скрипалей назвали сотрудниками ГРУ
В мире
00:43
«Руки-базуки» ударил девушку и пожалел
Шоу-бизнес Другое
00:15
Полураздетая певица у памятника воинам взбесила народ
Шоу-бизнес
05:21
Продукцию Порошенко нашли в магазинах США
В мире
01:39
Сегодня развод: что делят Петросян и Степаненко
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение