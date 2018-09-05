В «Северной верфи» рассказали, когда ВМФ получит корвет «Дерзкий»

К настоящему построены четыре корвета проекта 20380 и два корвета 20385. Головной корвет нового усовершенствованного проекта 20386 был заложен на "Северной верфи" в 2016 году.

"Главное отличие корвета проекта 20386 — модульность его ударного вооружения, которое отличается даже от корвета 20385", — сказал Пономарев.

При этом гендиректор подчеркнул, что по договоренности с Минобороны (ВМФ) на головном корабле будут проведены все опытно-конструкторские работы с тем, чтобы в дальнейшем можно было строить все серию точно в срок без глобальных изменений. Этому, в частности, будет способствовать модульность корабля.

"Мы планируем завершить строительство корабля в течение примерно пяти лет", — добавил собеседник агентства.