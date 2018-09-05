Ещё
Бой за эфир: российские связисты отразили атаку «диверсантов» в горах Армении
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бой за эфир: российские связисты отразили атаку «диверсантов» в горах Армении 

ТК «Звезда» 5 сентября 2018
Фото: ТК «Звезда»
Военнослужащие ЮВО на учениях отработали развертывание и оборону полевого узла связи.
Развернуть полевой узел цифровой радиосвязи и защитить его от нападения диверсионной группы «противника» пришлось военнослужащим Южного военного округа в ходе учений на полигоне в Армении.
Бойцы отработали установку командных пунктов и налаживание радиосвязи в полевых условиях Часть Часть заданий связистам пришлось выполнять в противогазах — «диверсанты» применили против наших военных «химоружие». Пока расчет узла связи отражал «нападение», специалисты медицинской службы эвакуировали раненых.
В учениях были задействованы две с половиной тысячи военнослужащих ЮВО, а также более сотни единиц боевой техники, в том числе — системы цифровой связи «Редут-2УС».
ТК «Звезда»: последние новости
Раскрыты подробности о двигателе второго этапа для Су-57 Минобороны: учения «Восток-2018» организованы с учетом международных обязательств Единство флота и авиации: главком ВМФ РФ рассказал о масштабных учениях в Средиземном море
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
России вынесли жесткий вердикт по делу Скрипалей323
Путин официально внес поправки в пенсионную реформу723
На Россию надвигается апокалипсис94
Россия закроет небо132
Крым идет на новый рекорд122
Видео
04:42
«Химатака» в Крыму: «Жжение на лице не проходило весь день»
Общество
02:26
Киев подготовил реальный план разгрома ДНР
Украина Армия
03:14
«В Польшу унитазы мыть». Россияне о предательстве Самойловой
Шоу-бизнес
00:06
Самойлова эмигрирует из России
Шоу-бизнес Другое
01:15
Британия объяснила нестыковки на фото в деле Скрипалей
В мире
00:44
Обвиняемых в отравлении Скрипалей назвали сотрудниками ГРУ
В мире
00:43
«Руки-базуки» ударил девушку и пожалел
Шоу-бизнес Другое
00:15
Полураздетая певица у памятника воинам взбесила народ
Шоу-бизнес
05:21
Продукцию Порошенко нашли в магазинах США
В мире
01:39
Сегодня развод: что делят Петросян и Степаненко
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение