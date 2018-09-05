Бой за эфир: российские связисты отразили атаку «диверсантов» в горах Армении

Военнослужащие ЮВО на учениях отработали развертывание и оборону полевого узла связи.

Развернуть полевой узел цифровой радиосвязи и защитить его от нападения диверсионной группы «противника» пришлось военнослужащим Южного военного округа в ходе учений на полигоне в Армении.

Бойцы отработали установку командных пунктов и налаживание радиосвязи в полевых условиях Часть Часть заданий связистам пришлось выполнять в противогазах — «диверсанты» применили против наших военных «химоружие». Пока расчет узла связи отражал «нападение», специалисты медицинской службы эвакуировали раненых.

В учениях были задействованы две с половиной тысячи военнослужащих ЮВО, а также более сотни единиц боевой техники, в том числе — системы цифровой связи «Редут-2УС».