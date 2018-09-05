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Десант морской пехоты Каспийской флотилии на учении обеспечил развертывание базы МТО на морском побережье
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Десант морской пехоты Каспийской флотилии на учении обеспечил развертывание базы МТО на морском побережье 

ТК «Звезда» + ещё 3 5 сентября 2018
Фото: ТК «Звезда»
Также в ходе мероприятия были отработаны задачи навигационно-гидрографического и гидрометеорологического обеспечения, противоподводно-диверсионной обороны.
Шесть десантно-высадочных средств Каспийской флотилии типа «Серна» и «Дюгонь» обеспечили высадку ротной тактической группы морской пехоты на бронетранспортерах БТР-82А для захвата участка морского побережья протяженностью до восьми км.
Ротная тактическая группа морской пехоты, выполнив мероприятия по охране и обороне территории высадки, отработала задачи тактической и инженерной разведки района, радиационной, химической и биологической защиты, радиоэлектронной борьбы и тактической маскировки.
В рамках единого замысла тактического учения корабельная группа флотилии организовала освещение надводной обстановки в море подвижными радиолокационными станциями «Мыс-М1». Кроме того, были выполнены задачи навигационно-гидрографического и гидрометеорологического обеспечения, противоподводно-диверсионной обороны.
В целях защиты от воздушного нападения район развертывания базы материального обеспечения взяла под защиту батарея зенитных ракетных комплексов «Бук-М2», а также отделения стрелков-зенитчиков ПЗРК и корабли с зенитными огневыми средствами в районе высадки десанта.
В кратчайшие сроки на берегу были развернуты места накопления, хранения и выдачи материальных средств. Склад горючего, развернутый у кромки берега, организовал прием топлива с морского танкера по гибкому трубопроводу протяженностью 400 метров. Обеспечение сил морского десанта горюче-смазочными материалами осуществлялось от морского танкера «ВТН-57» посредством подачи топлива на береговой склад через специальные рукава. Масса доставленного топлива составила более 400 тонн.
Также был отработан порядок подачи горючего от морского танкера на топливозаправщики с применением баржи «БСС-705200», предназначенной для приема, переброски, высадки техники на необорудованное побережье.
Сбор, эвакуацию и ремонт условно поврежденной в бою техники обеспечила комплексная ремонтно-эвакуационная группа.
Помимо вопросов технического, топливного, вещевого, продовольственного и медицинского обеспечения на специальном учении подразделений материально-технического обеспечения (МТО) был обработан порядок доставки боеприпасов и ракетного вооружения на боевые корабли в район выполнения учебно-боевых задач. Элемент пополнения боезапаса в море представлен погрузкой ракетного боезапаса «Калибр» на малый ракетный корабль «Углич», ошвартованный по борту военного транспорта «ВТР-79».
Стоит отметить, что все учебно-боевые задачи совместного тактического учения выполнялись в сложных условиях порывистого ветра и повышенного волнения моря.
В соответствии с решением командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Александра Дворникова в соединениях и воинских частях округа в период с 20 августа по 15 сентября проводятся двусторонние ротные тактические учения совместно с тактико-специальными учениями родов войск. Ежедневно в них принимают участие около 6 тыс. военнослужащих, задействовано более 1,5 тыс. единиц военной техники.
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