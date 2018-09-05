Десант морской пехоты Каспийской флотилии на учении обеспечил развертывание базы МТО на морском побережье

Также в ходе мероприятия были отработаны задачи навигационно-гидрографического и гидрометеорологического обеспечения, противоподводно-диверсионной обороны.

Шесть десантно-высадочных средств Каспийской флотилии типа «Серна» и «Дюгонь» обеспечили высадку ротной тактической группы морской пехоты на бронетранспортерах БТР-82А для захвата участка морского побережья протяженностью до восьми км.

Ротная тактическая группа морской пехоты, выполнив мероприятия по охране и обороне территории высадки, отработала задачи тактической и инженерной разведки района, радиационной, химической и биологической защиты, радиоэлектронной борьбы и тактической маскировки.

В рамках единого замысла тактического учения корабельная группа флотилии организовала освещение надводной обстановки в море подвижными радиолокационными станциями «Мыс-М1». Кроме того, были выполнены задачи навигационно-гидрографического и гидрометеорологического обеспечения, противоподводно-диверсионной обороны.

В целях защиты от воздушного нападения район развертывания базы материального обеспечения взяла под защиту батарея зенитных ракетных комплексов «Бук-М2», а также отделения стрелков-зенитчиков ПЗРК и корабли с зенитными огневыми средствами в районе высадки десанта.

В кратчайшие сроки на берегу были развернуты места накопления, хранения и выдачи материальных средств. Склад горючего, развернутый у кромки берега, организовал прием топлива с морского танкера по гибкому трубопроводу протяженностью 400 метров. Обеспечение сил морского десанта горюче-смазочными материалами осуществлялось от морского танкера «ВТН-57» посредством подачи топлива на береговой склад через специальные рукава. Масса доставленного топлива составила более 400 тонн.

Также был отработан порядок подачи горючего от морского танкера на топливозаправщики с применением баржи «БСС-705200», предназначенной для приема, переброски, высадки техники на необорудованное побережье.

Сбор, эвакуацию и ремонт условно поврежденной в бою техники обеспечила комплексная ремонтно-эвакуационная группа.

Помимо вопросов технического, топливного, вещевого, продовольственного и медицинского обеспечения на специальном учении подразделений материально-технического обеспечения (МТО) был обработан порядок доставки боеприпасов и ракетного вооружения на боевые корабли в район выполнения учебно-боевых задач. Элемент пополнения боезапаса в море представлен погрузкой ракетного боезапаса «Калибр» на малый ракетный корабль «Углич», ошвартованный по борту военного транспорта «ВТР-79».

Стоит отметить, что все учебно-боевые задачи совместного тактического учения выполнялись в сложных условиях порывистого ветра и повышенного волнения моря.