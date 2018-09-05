Девять спутников «Глонасс-К1» будут изготовлены в 2019-2021 годы

"В наземном резерве сегодня находятся пять аппаратов, также в производстве девять аппаратов «Глонасс-К1» с темпом изготовления по три аппарата в 2019, 2020 и 2021 годах. Кроме того, мы продолжаем разработку многофункциональных аппаратов следующего поколения «Глонасс-К2», пуски этих спутников мы планируем в следующем году", — рассказал он.

Сейчас в составе орбитальной группировки ГЛОНАСС находятся 26 спутников, при этом в рабочем состоянии остаются 24 аппарата (номер 701 проходит летные испытания, номер 734 временно выведен для техобслуживания). При этом за пределами гарантийного срока активного существования в группировке находятся 13 из 26 аппаратов. Ранее сообщалось, что для глобального покрытия в мире требуется 24 действующих спутника системы ГЛОНАСС, на территории России — 18.