Девять спутников «Глонасс-К1» будут изготовлены в 2019-2021 годы 

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Компания «Информационные спутниковые системы» имени М. Ф. Решетнева" (ИСС, изготовитель спутников системы ГЛОНАСС) в настоящее время производит девять спутников «Глонасс-К1». Об этом сообщил в среду ТАСС гендиректор ИСС Николай Тестоедов.
"В наземном резерве сегодня находятся пять аппаратов, также в производстве девять аппаратов «Глонасс-К1» с темпом изготовления по три аппарата в 2019, 2020 и 2021 годах. Кроме того, мы продолжаем разработку многофункциональных аппаратов следующего поколения «Глонасс-К2», пуски этих спутников мы планируем в следующем году", — рассказал он.
Сейчас в составе орбитальной группировки ГЛОНАСС находятся 26 спутников, при этом в рабочем состоянии остаются 24 аппарата (номер 701 проходит летные испытания, номер 734 временно выведен для техобслуживания). При этом за пределами гарантийного срока активного существования в группировке находятся 13 из 26 аппаратов. Ранее сообщалось, что для глобального покрытия в мире требуется 24 действующих спутника системы ГЛОНАСС, на территории России — 18.