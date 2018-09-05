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Дроны уничтожат противника на пляжах Тайваня
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Дроны уничтожат противника на пляжах Тайваня 

Инвест-Форсайт + ещё 1 5 сентября 2018
Фото: Инвест-Форсайт
Фото: goodfreephotos.com  Проект военного бюджета Тайваня на ближайший год предполагает траты на боевых дронов, которые смогут защитить береговую линию государства. Об этом сообщает издание Asia Times.
Соответствующие беспилотные летательные аппараты будут в основном производиться внутри страны. По данным Министерства обороны, они будут включать «дальнобойный аппарат», а также беспилотные летательные аппараты противоракетной обороны.
Беспилотники оснастят американскими ракетами AGM-114 Hellfire класса «воздух-земля». Такое оружие в основном используется для точных ударов по мишеням, расположенным на расстоянии от 0,5 до 8 километров. Новые беспилотные летательные аппараты ARM могут уничтожить радарные системы противника или платформы, на которых они установлены. Эти беспилотники разрабатывались еще в начале 1990-х годов для авиационной разведки, а впоследствии серия дронов была модернизирована, чтобы перевозить и использовать ракеты Hellfire и другие боеприпасы, предназначенные для наступательных операций.
Министерство обороны Тайваня заявило, что местные беспилотники будут частью программы армии по обеспечению уничтожения противника на пляжах Тайваня.
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