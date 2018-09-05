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Рассекречены фото элементов первой баллистической ракеты в СССР
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Рассекречены фото элементов первой баллистической ракеты в СССР 

ТК «Звезда» + ещё 3 5 сентября 2018
Фото: ТК «Звезда»
Холдинг «Российские космические системы» опубликовал уникальный фотоальбом, в котором собраны фотографии элементов автономной системы управления ракетой Р-1.
Уникальный исторический фотоальбом о создании первой советской дальнобойной баллистической ракеты Р-1 опубликовал холдинг «Российские космические системы», входящий в госкорпорацию «Роскосмос».
Фотографии элементов автономной системы управления ракеты Р-1 были сделаны специалистами НИИ-885 (впоследствии — холдинг «РКС») в ходе их производства и собраны в альбом в 1950 году. До сих пор этот документ оставался недоступным для широкой аудитории.
Р-1 стала аналогом немецкой ракеты ФАУ-2, которую советские специалисты, включая сотрудников НИИ-885, изучали после войны на территории Германии. Постановление Совета Министров СССР о создании Р-1, выпущенное 13 мая 1946 года, положило начало созданию советской ракетно-космической промышленности, став датой рождения многих профильных предприятий отрасли, в том числе НИИ-885.
Автономная система управления Р-1, созданная в НИИ-885 под руководством Николая Пилюгина, стала следствием переосмысления советскими инженерами немецкого аналога. Сначала была тщательно исследована и полностью воспроизведена оригинальная система управления «Фау»-2. И уже на основе этого опыта советские инженеры приступили к созданию собственной системы управления с применением отечественной элементной базы и материалов.
Фотоальбом опубликован на сайте холдинга «Российские космические системы».
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