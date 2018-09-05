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Военные спасатели эвакуировали приземлившихся на воду «космонавтов» на учениях на Урале
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Военные спасатели эвакуировали приземлившихся на воду «космонавтов» на учениях на Урале 

ТАСС + ещё 1 5 сентября 2018
МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Поисково-спасательная группа Центрального военного округа в ходе учений «эвакуировала» экипаж космического корабля «Союз», «приземлившийся» на водную поверхность в Челябинской области. В маневрах были задействованы более 10 самолетов и вертолетов, говорится в сообщении пресс-службы округа.
"Уникальные учения, которые максимально приближены к реальным событиям, провели военнослужащие поисково— спасательной службы Центрального военного округа, специалисты Роскосмоса и Росавиации. По сценарию учений, экипаж МКС «приземлился» на середину озера на Южном Урале. Первыми на помощь прибыли поисково-эвакуационные машины-амфибии «Синяя птица», экипаж которых при помощи специального крана эвакуировал на сушу капсулу с находящими в ней «космонавтами». Военные извлекли «космонавтов», а медицинские специалисты оказывают им первую помощь", — говорится в сообщении.
Также в ходе учений спасатели-парашютисты отработали приземление на водную поверхность и совместно с экипажем вертолета Ми-8 отработали эвакуацию космонавтов при помощи грузоподъемного устройства.
"В учениях было задействовано более 100 человек, а также более 10 единиц авиатехники — самолеты Ан-26 и вертолеты Ми-8. Следующая реальная спасательная операция назначена на 4 октября, в Казахстане состоится посадка корабля «Союз МС-08», — добавили в пресс-службе.
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