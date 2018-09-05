В Курской области по тревоге подняли ракетчиков

Неожиданные для военнослужащих тактические маневры прошли в нашем регионе. В ходе учений ракетно-тактический комплекс «Точка-У» совершил стокилометровый марш-бросок и отработал штатные действия.

Поднятые по учебной тревоге ракетчики после доставки на место и под прикрытием специальной маскировочной завесы отработали процесс перегрузки боевых ракет с транспортных платформ спецтехники на боевые машины для развёртывания в огневом ударном порядке. После этого личному составу был дан приказ провести электронную имитацию ракетных пусков по обозначенным условным целям, что и было успешно сделано.

В процессе дальнейших учений на полигоне ракетчики общевойсковой армии Западного Военного Округа отработали действия практического характера при необходимости охранять груз и обороняться прямо во время марша.

В общей сложности во время учебной тревоги было задействовано более двух сотен военнослужащих и двадцать пять единиц вооружения, военной и специальной техники.