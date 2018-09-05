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День танкиста-2018 — какого числа
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День танкиста-2018 — какого числа 

Все новости Новосибирской области 5 сентября 2018
Фото: Все новости Новосибирской области
72 года назад в ознаменование больших заслуг бронетанковых и механизированных войск в разгроме немецко-фашистских захватчиков Президиум Верховного Совета СССР учредил День танкиста.
До 1980 года этот праздник имел твердую дату и отмечался 11 сентября — в этот день в 1944 году советские войска добились серьезных успехов во время проведения Восточно-Карпатской операции. В 1980-м была установлена современная дата празднования — второе воскресенье сентября. День танкиста является одним из наиболее почитаемых праздничных дней в войсках.
В настоящее время Танковые войска — главная ударная сила Сухопутных войск Вооруженных сил РФ. Кроме того, отдельные танковые батальоны имеются в Береговых войсках на всех четырех флотах ВМФ России.
Современные Сухопутные войска имеют на вооружении танковых соединений основные танки: Т-72, Т-80, Т-90. По состоянию на 2018 год на вооружении ВС РФ числилось 3030 танков, еще 10200 танков находятся на хранении. Для сравнения, танковые войска США насчитывают 2831 танк M1 Abrams в строю и 3500 на хранении.
9 мая 2018 года на улицах Новосибирска появился необычный «танк» — на базе Lada Granta. Тюнинг осуществили двое горожан с помощью картона, пластиковой трубы и зеленой краски.
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