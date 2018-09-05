Во Владивостоке новейший корвет Тихоокеанского флота «Громкий» выведен из транспортного плавучего дока

Корабль доставлен в главную базу флота с Амурского судостроительного завода в транспортном плавучем доке «Зея».

Сегодня во Владивостоке завершилась операция по выводу из транспортного плавучего дока новейшего корвета Тихоокеанского флота «Громкий».

корабль доставлен в главную базу флота с Амурского судостроительного завода в транспортном плавучем доке «Зея» 31 августа.

После выхода корабля из дока, буксиры обеспечили проводку корвета к причалу достроечной базы предприятия во Владивостоке. Через несколько дней на «Громком» продолжиться этап швартовых испытаний, и начнется подготовка к заводским ходовым и государственным испытаниям.

Справочно

"Громкий" является вторым корветом проекта 20380, построенным специально для ТОФ в рамках программы перевооружения.

Корабли этого проекта были разработаны Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз» и предназначены для действий в ближней морской зоне, ведения борьбы с вражескими надводными кораблями и подводными лодками, артиллерийской поддержки морского десанта.

Длина корвета — 104,5 метра, ширина — 13 метров, полное водоизмещение — 2,2 тыс. тонн, скорость полного хода — до 27 узлов.