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Во Владивостоке новейший корвет Тихоокеанского флота «Громкий» выведен из транспортного плавучего дока
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Во Владивостоке новейший корвет Тихоокеанского флота «Громкий» выведен из транспортного плавучего дока 

ТК «Звезда» + ещё 1 5 сентября 2018
Фото: ТК «Звезда»
Корабль доставлен в главную базу флота с Амурского судостроительного завода в транспортном плавучем доке «Зея».
Сегодня во Владивостоке завершилась операция по выводу из транспортного плавучего дока новейшего корвета Тихоокеанского флота «Громкий».
корабль доставлен в главную базу флота с Амурского судостроительного завода в транспортном плавучем доке «Зея» 31 августа.
После выхода корабля из дока, буксиры обеспечили проводку корвета к причалу достроечной базы предприятия во Владивостоке. Через несколько дней на «Громком» продолжиться этап швартовых испытаний, и начнется подготовка к заводским ходовым и государственным испытаниям.
Справочно
"Громкий" является вторым корветом проекта 20380, построенным специально для ТОФ в рамках программы перевооружения.
Корабли этого проекта были разработаны Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз» и предназначены для действий в ближней морской зоне, ведения борьбы с вражескими надводными кораблями и подводными лодками, артиллерийской поддержки морского десанта.
Длина корвета — 104,5 метра, ширина — 13 метров, полное водоизмещение — 2,2 тыс. тонн, скорость полного хода — до 27 узлов.
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