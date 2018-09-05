Отсутствие у России полноценного флота связали с Украиной

Создание полноценного российского океанского флота сдерживается несколькими объективными причинами, среди которых одной из важнейших выступает отсутствие серийных образцов морских энергетических установок, ранее импортируемых. Такую точку зрения «Военно-промышленному курьеру» высказал начальник сектора проектного отдела «Крыловского научного центра» Алексей Лицис.

По мнению эксперта, появление и активное строительство российского «москитного флота» вызвано объективными причинами. «Наступит время, и мы перейдем к строительству полноценного океанского флота (речь идет об авианосцах — прим. »Ленты.ру» ), только это будет следующий шаг. Сейчас идет освоение на наших предприятиях морских энергетических установок, которые мы ранее получали по импорту, и когда они начнут выпускаться серийно, нас ничто не будет сдерживать», — считает Лисиц.

Эксперт отметил, что строительство большими сериями малых ракетных кораблей не только помогает флоту решать актуальные задачи, но и способствует поддержанию проектно-конструкторских и производственных мощностей военно-промышленных предприятий.

В январе 2018 года заместитель министра обороны России Юрий Борисов заявил, что российское предприятие «ОДК-Сатурн» завершило госиспытания и наладило производство газотурбинных морских двигателей, ранее покупавшихся на Украине.

Значимую часть импортируемых в Россию морских энергетических установок производила «Зоря — Машпроект» в украинском Николаеве. Предприятие выпускало морские газотурбинные двигатели, морские редукторы и комплектные пропульсивные установки для практически всех типов кораблей и судов. «Зоря — Машпроект» фактически являлась монополистом в пределах бывшего СССР в разработке и производстве газовых турбин для кораблей военного флота.

После событий 2014 года на востоке Украины и присоединения к России Крыма российско-украинское военно-техническое сотрудничество было свернуто.