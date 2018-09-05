В Красноярске открылась выставка работ Сергея Шойгу

В красноярском художественном музее им. Сурикова (пр. Мира, 12) открылась выставка картин и скульптур министра обороны Сергея Шойгу

Экспозиция посвящена к 100-летию создания Красной Армии. Помимо работ министра обороны на выставке представлены труды ветеранов войны, студии военных художников имени Грекова, фотографов министерства обороны

Кстати, о том, что Сергей Шойгу увлекается живописью, стало известно совсем недавно. Кроме картин на выставке также представлены другие его работы — вазы, шкатулки и скульптуры, выточенные из дерева.