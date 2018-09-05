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В Красноярске открылась выставка работ Сергея Шойгу
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В Красноярске открылась выставка работ Сергея Шойгу 

АиФ Красноярск 5 сентября 2018
Фото: АиФ Красноярск
В красноярском художественном музее им. Сурикова (пр. Мира, 12) открылась выставка картин и скульптур министра обороны Сергея Шойгу.
Экспозиция посвящена к 100-летию создания Красной Армии. Помимо работ министра обороны на выставке представлены труды ветеранов войны, студии военных художников имени Грекова, фотографов министерства обороны.
Кстати, о том, что Сергей Шойгу увлекается живописью, стало известно совсем недавно. Кроме картин на выставке также представлены другие его работы — вазы, шкатулки и скульптуры, выточенные из дерева.
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