Преднамеренные действия: квалифицирована причина появления дыры в «Союзе»

Преднамеренные действия неустановленных лиц. Так квалифицировала появление отверстия в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09» внутренняя комиссия РКК «Энергия»

В комиссии производителя космических кораблей подчеркнули, что никаких работ по сверлению двухмиллиметровых отверстий внутри «Союзов» по технологии не предусмотрено. Эксперты изучили производственную техдокументацию, но не нашли упоминания о каких-либо работах, которые могли привести к появлению отверстия. Поэтому рассматривается две основные версии случившегося, сообщает РИА Новости

Создание пилотируемых кораблей «Союз» — это штучное производство. Сборка корабля проводится вручную. Детали подгоняются друг к другу на месте. При этом, бывает, используется напильник. Но дрель и сверла при этом не используются — все отверстия изготавливаются выдавливанием пресс-форм.

Две основные версии появления отверстия выглядят так: первая — какой-либо специалист выполнил работы, не предусмотренные техдокументацией, а контролирующий мастер по сговору с ним не сделал запись об этом, вторая — мог действовать одиночка, который намеренно проник в корабль.

Под подозрение попал один из рабочих ракетно-космической корпорации. Недавно он уволился, чем вызвал обеспокоенность у членов комиссии. Но подозрения с рабочего сняты. Выяснилось, что с продырявленным кораблем он не работал.

Тем не менее, на производственный брак будут проверены все находящиеся на Земле «Союзы».

Все началось с того, что космонавты на МКС обнаружили утечку воздуха. Позже был обнаружено место разгерметизации. Причиной стала дырочка в обшивке корабля «Союз». Версия о метеорите была быстро опровергнута. На отверстие наложены три зарплаты, зафиксированные герметиком. Угрозы безопасности людей на орбите нет. Также это отверстие не мешает возвращению «Союза» с экипажем на Землю.