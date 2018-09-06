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Преднамеренные действия: квалифицирована причина появления дыры в «Союзе»
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Преднамеренные действия: квалифицирована причина появления дыры в «Союзе» 

Вести.Ru + ещё 10 8 часов назад
Фото: Вести.Ru
Преднамеренные действия неустановленных лиц. Так квалифицировала появление отверстия в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09» внутренняя комиссия РКК «Энергия».
В комиссии производителя космических кораблей подчеркнули, что никаких работ по сверлению двухмиллиметровых отверстий внутри «Союзов» по технологии не предусмотрено. Эксперты изучили производственную техдокументацию, но не нашли упоминания о каких-либо работах, которые могли привести к появлению отверстия. Поэтому рассматривается две основные версии случившегося, сообщает РИА Новости.
Создание пилотируемых кораблей «Союз» — это штучное производство. Сборка корабля проводится вручную. Детали подгоняются друг к другу на месте. При этом, бывает, используется напильник. Но дрель и сверла при этом не используются — все отверстия изготавливаются выдавливанием пресс-форм.
Две основные версии появления отверстия выглядят так: первая — какой-либо специалист выполнил работы, не предусмотренные техдокументацией, а контролирующий мастер по сговору с ним не сделал запись об этом, вторая — мог действовать одиночка, который намеренно проник в корабль.
Под подозрение попал один из рабочих ракетно-космической корпорации. Недавно он уволился, чем вызвал обеспокоенность у членов комиссии. Но подозрения с рабочего сняты. Выяснилось, что с продырявленным кораблем он не работал.
Тем не менее, на производственный брак будут проверены все находящиеся на Земле «Союзы».
Все началось с того, что космонавты на МКС обнаружили утечку воздуха. Позже был обнаружено место разгерметизации. Причиной стала дырочка в обшивке корабля «Союз». Версия о метеорите была быстро опровергнута. На отверстие наложены три зарплаты, зафиксированные герметиком. Угрозы безопасности людей на орбите нет. Также это отверстие не мешает возвращению «Союза» с экипажем на Землю.
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