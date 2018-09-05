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Российская военная полиция обеспечила безопасность сил ООН возле Голанских высот
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Российская военная полиция обеспечила безопасность сил ООН возле Голанских высот 

RT на русском + ещё 13 5 сентября 2018
Фото: Русская Весна
Подразделения сил ООН провели патрулирование пункта пропуска между Сирией и Израилем в демилитаризованной зоне возле Голанских высот, их безопасность обеспечила военная полиция России.
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заместителя командующего группировкой российских войск в Сирии генерал-лейтенанта Сергея Кураленко.
«Мы находимся в районе Эль-Кунейтры, где силы UNDOF проводят рекогносцировку пункта пропуска с территории, подконтрольной Сирии, на территорию, подконтрольную Израилю», — отметил он.
По его словам, целью этого мероприятия является восстановление работы пункта пропуска между Сирией и Израилем. Он отметил, что российский флаг является гарантом безопасности во всей демилитаризованной зоне.
«Нахождение российской военной полиции гарантирует безопасность жителям провинции Эль-Кунейтра», — сказал Кураленко.
Ранее стало известно, что российские военные полицейские проверили все маршруты патрулирования ООН на Голанских высотах.
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