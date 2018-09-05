Российская военная полиция обеспечила безопасность сил ООН возле Голанских высот

Подразделения сил ООН провели патрулирование пункта пропуска между Сирией Израилем в демилитаризованной зоне возле Голанских высот, их безопасность обеспечила военная полиция России

«Мы находимся в районе Эль-Кунейтры, где силы UNDOF проводят рекогносцировку пункта пропуска с территории, подконтрольной Сирии, на территорию, подконтрольную Израилю», — отметил он.

По его словам, целью этого мероприятия является восстановление работы пункта пропуска между Сирией и Израилем. Он отметил, что российский флаг является гарантом безопасности во всей демилитаризованной зоне.

«Нахождение российской военной полиции гарантирует безопасность жителям провинции Эль-Кунейтра», — сказал Кураленко.

Ранее стало известно, что российские военные полицейские проверили все маршруты патрулирования ООН на Голанских высотах.