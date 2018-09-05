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Новый армейский снегоболотоход обкатывают в Забайкалье
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Новый армейский снегоболотоход обкатывают в Забайкалье 

75.RU 5 сентября 2018
Фото: 75.RU
Новую технику применяют во время недельных учений по медицинскому обеспечению войск ВВО. Главное отличие снегоболотохода от его предшественников — высокая проходимость и маневренность в особо тяжёлых дорожных и климатических условиях. Он состоит из двух модулей. В переднем могут перевозить шесть человек, задний полностью оборудован для перевозки раненых, которым там же могут оказать первую медпомощь. Напомним, что в учениях по медицинскому обеспечению принимают участие около тысячи военнослужащих, а также специально оборудованные вертолёты Ми-8 и самолёты Ан-26.
Новый болотоход отличается высокой маневренностью и проходимостью. Фото портала 75.RU.
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