Новый армейский снегоболотоход обкатывают в Забайкалье

Новую технику применяют во время недельных учений по медицинскому обеспечению войск ВВО. Главное отличие снегоболотохода от его предшественников — высокая проходимость и маневренность в особо тяжёлых дорожных и климатических условиях. Он состоит из двух модулей. В переднем могут перевозить шесть человек, задний полностью оборудован для перевозки раненых, которым там же могут оказать первую медпомощь. Напомним, что в учениях по медицинскому обеспечению принимают участие около тысячи военнослужащих, а также специально оборудованные вертолёты Ми-8 и самолёты Ан-26.

Новый болотоход отличается высокой маневренностью и проходимостью. Фото портала 75.RU.