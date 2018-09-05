Ещё
В Армении в рамках двусторонних РТУ на российской военной базе началась проверка боевой готовности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Армении в рамках двусторонних РТУ на российской военной базе началась проверка боевой готовности 

ТК «Звезда» + ещё 2 5 сентября 2018
Фото: ТК «Звезда»
Соединение в полном составе совершило марш на полигоны, где в течение недели оценят боеготовность мотострелковых, танковых, артиллерийских, зенитно-ракетных, разведывательных, инженерных подразделений и подразделений связи.
В рамках проведения двусторонних ротных тактических учений началась проверка боевой готовности российской военной базы в Армении.
Соединение совершило марш на полигоны Камхуд и Алагяз, где в течение недели пройдет оценка боеготовности мотострелковых, танковых, артиллерийских, зенитно-ракетных, разведывательных, инженерных подразделений и подразделений связи.
В ходе учений военнослужащие отработают нормативы по тактико-специальной подготовке, вождению боевых машин, стрельбе из стрелкового оружия, вооружения боевых машин и танков, сходу и в движении, по неподвижным и движущимся целям. Подразделения ротных тактических групп выполнят учебно-боевые задачи с применением разведывательно-ударных и огневых контуров во взаимодействии с самолетами и вертолетами истребительной и армейской авиации.
Двусторонние ротные тактические учения в российской военной базе проводятся в период с 20 августа по 15 сентября в дневное и ночное время суток.
ТК «Звезда»: последние новости
Господство на море: ударная группировка кораблей Балтфлота вышла на тактические учения Шойгу озвучил количество военных, задействованых в учениях «Восток-2018» В Дагестане стартовало учение с военнослужащими морской пехоты Каспийской флотилии и мотострелками общевойсковой армии ЮВО
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
России вынесли жесткий вердикт по делу Скрипалей323
Путин официально внес поправки в пенсионную реформу723
На Россию надвигается апокалипсис94
Россия закроет небо132
Крым идет на новый рекорд122
Видео
04:42
«Химатака» в Крыму: «Жжение на лице не проходило весь день»
Общество
02:26
Киев подготовил реальный план разгрома ДНР
Украина Армия
03:14
«В Польшу унитазы мыть». Россияне о предательстве Самойловой
Шоу-бизнес
00:06
Самойлова эмигрирует из России
Шоу-бизнес Другое
01:15
Британия объяснила нестыковки на фото в деле Скрипалей
В мире
00:44
Обвиняемых в отравлении Скрипалей назвали сотрудниками ГРУ
В мире
00:43
«Руки-базуки» ударил девушку и пожалел
Шоу-бизнес Другое
00:15
Полураздетая певица у памятника воинам взбесила народ
Шоу-бизнес
05:21
Продукцию Порошенко нашли в магазинах США
В мире
01:39
Сегодня развод: что делят Петросян и Степаненко
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение