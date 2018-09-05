В Армении в рамках двусторонних РТУ на российской военной базе началась проверка боевой готовности

Соединение в полном составе совершило марш на полигоны, где в течение недели оценят боеготовность мотострелковых, танковых, артиллерийских, зенитно-ракетных, разведывательных, инженерных подразделений и подразделений связи.

В рамках проведения двусторонних ротных тактических учений началась проверка боевой готовности российской военной базы в Армении

Соединение совершило марш на полигоны Камхуд и Алагяз, где в течение недели пройдет оценка боеготовности мотострелковых, танковых, артиллерийских, зенитно-ракетных, разведывательных, инженерных подразделений и подразделений связи.

В ходе учений военнослужащие отработают нормативы по тактико-специальной подготовке, вождению боевых машин, стрельбе из стрелкового оружия, вооружения боевых машин и танков, сходу и в движении, по неподвижным и движущимся целям. Подразделения ротных тактических групп выполнят учебно-боевые задачи с применением разведывательно-ударных и огневых контуров во взаимодействии с самолетами и вертолетами истребительной и армейской авиации.

Двусторонние ротные тактические учения в российской военной базе проводятся в период с 20 августа по 15 сентября в дневное и ночное время суток.