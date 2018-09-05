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Огненный дождь: лучшие кадры учений ракетчиков и артиллеристов под Калининградом
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Огненный дождь: лучшие кадры учений ракетчиков и артиллеристов под Калининградом 

ТК «Звезда» 5 сентября 2018
Фото: ТК «Звезда»
Для выполнения задач были привлечены около трехсот военнослужащих и более сотни единиц военной техники. Ракетчики и артиллеристы вели огонь по условному противнику с помощью «Гвоздик», «Акаций», «Градов», «Гиацинтов» и других орудий.
Военнослужащие ракетных войск и артиллерии армейского корпуса Балтийского флота отработали огневые задачи по стрельбе. Масштабные учения прошли в Калининградской области.
Для выполнения задач были привлечены около трехсот военнослужащих и более сотни единиц военной техники. Ракетчики и артиллеристы вели огонь по условному противнику с помощью «Гвоздик», «Акаций», «Градов», «Гиацинтов» и других орудий.
Целью военнослужащих было поражение сил внезапно появившегося условного противника, который пытался прорвать оборону на одном из полигонов. Цели уничтожались на расстоянии от 500 метров до двух километров, прямой наводкой и с закрытых позиций. Ракетчики и артиллеристы использовали в том числе высокоточные боеприпасы.
Для организации атаки условного противника активно использовались современные комплексы связи и разведки. Военнослужащие применяли комплекс управления «Стрелец» и различные беспилотные летательные аппараты.
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