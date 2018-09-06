Ещё
Китай отметил высокую организацию размещения военных на учениях «Восток»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китай отметил высокую организацию размещения военных на учениях «Восток» 

РИА Новости + ещё 3 6 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Военный атташе посольства КНР в России Куй Яньвэй поблагодарил российскую сторону за высокий уровень организации переброски и размещения военнослужащих Народно-освободительной армии Китая, которые примут участие в совместных маневрах «Восток-2018».
Учения «Восток-2018» пройдут в России в период с 11 по 17 сентября.
"Хочу поблагодарить российскую сторону за прекрасную организацию и размещение военнослужащих Народно-освободительной армии Китая на полигоне Цугол (Бурятия), где созданы все необходимые условия для боевой учебы и досуга", — сказал Яньвэй в ходе брифинга для аккредитованных в России военных атташе иностранных государств.
Последние новости
Китай нанес по доллару два мощных удара В МИД сравнили танцы Захаровой и Мэй Что стоит за "ультиматумом" Максаковой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
России вынесли жесткий вердикт по делу Скрипалей270
Путин официально внес поправки в пенсионную реформу688
На Россию надвигается апокалипсис94
Вдова Захарченко выступила с заявлением230
Россия закроет небо132
Видео
04:42
«Химатака» в Крыму: «Жжение на лице не проходило весь день»
Общество
02:26
Киев подготовил реальный план разгрома ДНР
Украина Армия
03:14
«В Польшу унитазы мыть». Россияне о предательстве Самойловой
Шоу-бизнес
00:06
Самойлова эмигрирует из России
Шоу-бизнес Другое
01:15
Британия объяснила нестыковки на фото в деле Скрипалей
В мире
00:44
Обвиняемых в отравлении Скрипалей назвали сотрудниками ГРУ
В мире
00:43
«Руки-базуки» ударил девушку и пожалел
Шоу-бизнес Другое
00:15
Полураздетая певица у памятника воинам взбесила народ
Шоу-бизнес
05:21
Продукцию Порошенко нашли в магазинах США
В мире
01:39
Сегодня развод: что делят Петросян и Степаненко
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение