Эксперт: Участие Молдавии в учениях НАТО направлено против России

Глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» заявил НСН, что президент республики не может ничего изменить в этой ситуации.

Глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в эфире НСН объяснил, почему глава республики не может препятствовать такому развитию событий. По его словам, основная роль Игоря Додона, которую ему отвёл в стране олигархат, заключается в запугивании Запада приходом к власти пророссийских сил.

«Что касается Додона, эта ситуация подтверждает, что он не фактор в молдавской политике. От него вообще ничего не зависит. Додон — это человек, которого использует нынешний олигархический режим. Главная его задача — пугать Запад русскими танками, чтобы олигархический режим мог обещать Западу, что пока он, режим, у власти, Додон с русскими танками не придёт. Это главный посыл, который сегодня заставляет Запад позитивно смотреть на этот антимолдавский олигархический режим. Додон никому ничего не может запретить. Если хорошо разобраться в ситуации, то он и партию свою не контролирует. И пока он будет свою роль отыгрывать, он будет на посту президента. Как только он попробует соскочить с крючка, его тут же настигнет участь бывших партнёров Демократической партии , некоторые из которых сидят в тюрьме», — заявил Тулянцев.

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Отметим, что в этом году в учениях Rapid Trident в Украине принимают участие военные из Азербайджана, Болгарии, Грузии, Литвы, Молдавии, Польши, Румынии, США, Турции и Украины. Неслучайно, что США поддерживают эти учения, заметил собеседник НСН. Вашингтон продолжает вести уверенную политику по ослаблению России, в том числе, и такими методами.

«Безусловно, сегодня военно-политический блок НАТО делает всё возможное, чтобы иметь влияние среди стран бывшего соцлагеря. Всё это делается для того, чтобы каким-то образом влиять на политику РФ. НАТО фактически на 70% подчиняется США, а им конкуренты в мире не нужны. И понятно, что сегодня те, кто может сказать своё слово, страны, которые могут вести свою независимую от США политику, сильными быть не должны, по мнению Вашингтона. Поэтому всё, что касается изоляции России, США делали, делают и будут делать», — заключил Тулянцев.

Напомним, год назад президент Молдавии Игорь Додон выступал против участия своих военных в учениях НАТО. Он издал указ о том, что солдаты не могут отправляться на подобные мероприятия без его личного письменного соглашения, однако военные подчинились правительству и вопреки воле президента отправились на учения.