Сокрушительный огонь: «Смерчи» уничтожили «противника» в ходе учений ЗВО

В учении приняли участие более 500 военнослужащих, свыше 100 единиц вооружения и военной техники.

В Западном военном округе прошли учения артиллеристов с боевой стрельбой, в которых приняли участие более 500 военнослужащих и свыше 100 единиц вооружения и военной техники.

На учениях ракетчики продемонстрировали все возможности реактивных систем залпового огня «Смерч». Артиллеристы били по мишеням, имитирующим комплексы ПВО и высокоточного оружия условного врага. Цели были распложены на удалении от 40 до 60 километров.

В ходе учений особое внимание уделялось взаимодействию с подразделениями разведки и расчетами беспилотных летательных аппаратов, зафиксировавших цели.

Перед этим военнослужащие совершили комбинированный марш на полигон, преодолев более 1,5 тысяч километров, провели тренировку по защите от оружия массового поражения и сдали нормативы по работе с боевой техникой.