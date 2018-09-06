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Сокрушительный огонь: «Смерчи» уничтожили «противника» в ходе учений ЗВО
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Сокрушительный огонь: «Смерчи» уничтожили «противника» в ходе учений ЗВО 

ТК «Звезда» + ещё 5 18 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
В учении приняли участие более 500 военнослужащих, свыше 100 единиц вооружения и военной техники.
В Западном военном округе прошли учения артиллеристов с боевой стрельбой, в которых приняли участие более 500 военнослужащих и свыше 100 единиц вооружения и военной техники.
На учениях ракетчики продемонстрировали все возможности реактивных систем залпового огня «Смерч». Артиллеристы били по мишеням, имитирующим комплексы ПВО и высокоточного оружия условного врага. Цели были распложены на удалении от 40 до 60 километров.
В ходе учений особое внимание уделялось взаимодействию с подразделениями разведки и расчетами беспилотных летательных аппаратов, зафиксировавших цели.
Перед этим военнослужащие совершили комбинированный марш на полигон, преодолев более 1,5 тысяч километров, провели тренировку по защите от оружия массового поражения и сдали нормативы по работе с боевой техникой.
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