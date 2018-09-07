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С военнослужащими инженерно-саперных подразделений общевойсковой армии ЗВО начался лагерный сбор в Центральном Черноземье
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С военнослужащими инженерно-саперных подразделений общевойсковой армии ЗВО начался лагерный сбор в Центральном Черноземье 

ТК «Звезда» + ещё 9 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
С военными инженерами проведут тренировки по разминированию местности и объектов, установке инженерных заграждений, оборудованию позиций мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений.
Более 1000 военнослужащих и свыше 120 единиц вооружения, военной и специальной техники инженерно-саперных подразделений общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) задействованы в проведении лагерного сбора на полигонах в Воронежской, Белгородской, Курской, Смоленской, Брянской, Московской и Нижегородской областях.
С военными инженерами проведут тренировки по разминированию местности и объектов, установке инженерных заграждений, оборудованию позиций мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений с применением быстроходных траншейных машин БТМ-3 и котлованных машин МДК.
Также на вододромах военные водолазы выполнят обследование речного дна для наведения понтонных переправ и мостовых переходов через препятствия с использованием тяжелых механизированных мостов ТММ-3.
Завершится лагерный сбор со специалистами инженерных войск общевойсковой армии ЗВО 30 сентября.
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