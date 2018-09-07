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Около 3 тыс. снарядов израсходуют артиллеристы общевойсковой армии ЗВО в ходе лагерного сбора
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Около 3 тыс. снарядов израсходуют артиллеристы общевойсковой армии ЗВО в ходе лагерного сбора 

ТК «Звезда» + ещё 10 15 часов назад
Фото: Минобороны РФ / mil.ru
Военнослужащие освоят усиленный курс выполнения огневых задач с применением 152-мм орудий «Мста-Б», а также пройдут слаживание в составе боевых расчетов, батарей и дивизионов.
Около 3 тыс. артиллерийских снарядов израсходуют подразделения гаубичной артиллерии общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) на полигоне Погоново в Воронежской области.
В этом году в систему боевой подготовки включен углубленный курс применения мобильных станций наземной артиллерийской разведки «Зоопарк», новых систем управления и связи «Стрелец» и беспилотных летательных аппаратов, таких как «Гранат», «Орлан».
За время проведения крупномасштабного лагерного сбора военнослужащие освоят усиленный курс выполнения огневых задач с применением 152-мм орудий «Мста-Б», а также пройдут слаживание в составе боевых расчетов, батарей и дивизионов.
Артиллеристам предстоит принять участие в более чем 30 тренировках и выполнить свыше 1000 огневых задач по огневому поражению целей, имитирующих танки, БМП и безоткатные артиллерийские орудия «противника» на дальностях от 300 до 2000 метров.
Всего к проведению лагерного сбора войск артиллерии общевойсковой армии ЗВО на территории Воронежской, Курской, Белгородской, Брянской, Смоленской, Московской областей привлечено около 2,5 тыс. военнослужащих, свыше 500 единиц вооружения, военной и специальной техники: буксируемые 152-мм гаубицы «Мста-Б», самоходные гаубицы «Мста-СМ2», 120-мм миномёты 2Б11 «Сани», 120-мм самоходные минометы «Нона-СВК».
Лагерный сбор артиллерии завершится в конце сентября.
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