Около 3 тыс. снарядов израсходуют артиллеристы общевойсковой армии ЗВО в ходе лагерного сбора

Военнослужащие освоят усиленный курс выполнения огневых задач с применением 152-мм орудий «Мста-Б», а также пройдут слаживание в составе боевых расчетов, батарей и дивизионов.

Около 3 тыс. артиллерийских снарядов израсходуют подразделения гаубичной артиллерии общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) на полигоне Погоново в Воронежской области

В этом году в систему боевой подготовки включен углубленный курс применения мобильных станций наземной артиллерийской разведки «Зоопарк», новых систем управления и связи «Стрелец» и беспилотных летательных аппаратов, таких как «Гранат», «Орлан».

За время проведения крупномасштабного лагерного сбора военнослужащие освоят усиленный курс выполнения огневых задач с применением 152-мм орудий «Мста-Б», а также пройдут слаживание в составе боевых расчетов, батарей и дивизионов.

Артиллеристам предстоит принять участие в более чем 30 тренировках и выполнить свыше 1000 огневых задач по огневому поражению целей, имитирующих танки, БМП и безоткатные артиллерийские орудия «противника» на дальностях от 300 до 2000 метров.

Всего к проведению лагерного сбора войск артиллерии общевойсковой армии ЗВО на территории Воронежской, Курской, Белгородской, Брянской, Смоленской, Московской областей привлечено около 2,5 тыс. военнослужащих, свыше 500 единиц вооружения, военной и специальной техники: буксируемые 152-мм гаубицы «Мста-Б», самоходные гаубицы «Мста-СМ2», 120-мм миномёты 2Б11 «Сани», 120-мм самоходные минометы «Нона-СВК».

Лагерный сбор артиллерии завершится в конце сентября.