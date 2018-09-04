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В Керчи на боевое дежурство заступили комплексы «Панцирь-С»
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В Керчи на боевое дежурство заступили комплексы «Панцирь-С» 

ТК «Звезда» 4 сентября 2018
Фото: ТК «Звезда»
На востоке Крыма прошли учения с применением зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С», после которых расчеты заняли боевые позиции.
В восточной части Крыма под Керчью прошли учения, на которых военные показали работу зенитно-ракетного комплекса «Панцирь-С».
В ходе учений военнослужащие отработали действия по обустройству и маскировки позиции на местности. Установка приходит в боевую готовность менее, чем на пять минут. Она способна поражать цели, расстояние до которых составляет до 20 километров.
Комплексы можно также настроить на самостоятельный поиск и устранение целей.
После проведения ритуала заступления на боевое дежурство, расчеты заняли боевые позиции. Об этом сообщил официальный представитель Черноморского флота Алексей Рублев.
«Панцирь-С» — зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного базирования российского производства. Он предназначен для прикрытия как гражданских, так и военных объектов от нападения авиации. Помимо этого, комплекс способен выступать в качестве защиты объектов от угроз с земли и воды.
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