США заявили о сохранении угрозы ракетного удара со стороны КНДР

"Северная Корея, по поводу которой у нас сохраняется обеспокоенность по поводу ракетной угрозы", — сказал он на слушаниях в конгрессе, перечисляя источники угроз.

Он отметил, что за последние годы возможности КНДР в этой сфере выросли, и охарактеризовал их как «значительные» и «заслуживающие внимания».

В июне в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились лидеры стран Дональд Трамп и Ким Чен Ын. По его итогам Трамп заявил, что подписал «подробный» документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется «очень быстро». Ким Чен Ын в свою очередь назвал подписание итогового документа саммита «новым стартом» в отношениях двух стран и пообещал «большие перемены» в будущем.

Трамп заявлял о том, что КНДР уже якобы приступила к уничтожению полигона для испытания ракетных двигателей, однако официального подтверждения эта информация не получила, хотя эксперты сообщали, что, согласно спутниковым снимкам от 20 июля, на полигоне идет процесс по демонтажу здания, где осуществлялась подготовка ракет-носителей, а также площадки для проведения испытания ракетных двигателей.

В конце августа американо-южнокорейский портал 38 North со ссылкой на данные спутниковой фотосъемки сообщил, что КНДР приостановила демонтаж объектов на космодроме Сохэ в провинции Пхёнан-Пукто, где испытывали межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-15».

По данным портала, фотографии космодрома, сделанные 16 августа, показывают, что на объекте с 3 августа не происходило «заметной деятельности по демонтажу».