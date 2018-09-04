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Зенитчики ЦВО на учении в Оренбуржье отработали уничтожение беспилотников
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Зенитчики ЦВО на учении в Оренбуржье отработали уничтожение беспилотников 

ТК «Звезда» + ещё 1 4 сентября 2018
Фото: ТК «Звезда»
Расчеты войсковой ПВО совершили марш на Тоцкий полигон и организовали дежурство по прикрытию воздушного пространства крупного нефтеперерабатывающего завода.
Военнослужащие подразделений противовоздушной обороны (ПВО)
2-й общевойсковой армии Центрального военного округа на учении под Оренбургом отработали уничтожение беспилотных летательных аппаратов дальнего действия.
Военнослужащие совершили марш на Тоцкий полигон и организовали дежурство по прикрытию воздушного пространства крупного нефтеперерабатывающего завода. Расчеты зенитных ракетных комплексов «Оса», «Игла» и зенитных установок «Шилка» выполнили задачи по обнаружению и уничтожению условных воздушных целей, имитирующих дроны условного противника. Всего было уничтожено свыше 150 различных целей. При проведении маневров широко применялся боевой опыт, приобретенный в вооруженных конфликтах, в том числе в Сирийской Арабской Республике.
В учениях задействовано более 700 военнослужащих и свыше 100 единиц боевой и специальной техники.
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