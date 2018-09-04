Зенитчики ЦВО на учении в Оренбуржье отработали уничтожение беспилотников

Расчеты войсковой ПВО совершили марш на Тоцкий полигон и организовали дежурство по прикрытию воздушного пространства крупного нефтеперерабатывающего завода.

Военнослужащие подразделений противовоздушной обороны (ПВО)

2-й общевойсковой армии Центрального военного округа на учении под Оренбургом отработали уничтожение беспилотных летательных аппаратов дальнего действия.

Военнослужащие совершили марш на Тоцкий полигон и организовали дежурство по прикрытию воздушного пространства крупного нефтеперерабатывающего завода. Расчеты зенитных ракетных комплексов «Оса», «Игла» и зенитных установок «Шилка» выполнили задачи по обнаружению и уничтожению условных воздушных целей, имитирующих дроны условного противника. Всего было уничтожено свыше 150 различных целей. При проведении маневров широко применялся боевой опыт, приобретенный в вооруженных конфликтах, в том числе в Сирийской Арабской Республике.

В учениях задействовано более 700 военнослужащих и свыше 100 единиц боевой и специальной техники.