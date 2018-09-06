США и Индия провели первые переговоры в формате «2+2» и согласились укреплять сотрудничество в обороне и безопасности

Нью-Дели , 6 сентября / Синьхуа / — США Индия сегодня в столице Индии Нью-Дели провели первые переговоры в формате «2+2» с участием министров иностранных дел и министров обороны. Стороны в ходе переговоров согласились укреплять сотрудничество в обороне и безопасности.

В ходе переговоров Индия и США подписали Соглашение о связи, совместимости и безопасности. Соглашение разрешает индийской армии использовать оборудование связи высокого уровня шифрования, которое предоставит США.

Стороны в совместном заявлении, опубликованном по итогам переговоров, заявили, что подписание соглашения позволит Индии еще лучше использовать высокоуровневые оборонные системы и платформы США, два государства также начнут переговоры по сотрудничеству в сфере оборонной промышленности.

В заявлении говорится, что два государства признали друг друга в качестве «стратегических партнеров», США подтвердили, что Индия является «важным партнером по обороне», согласились усилить «партнерские отношения в обороне и безопасности», а также решили укреплять сотрудничество в сфере государственной обороны и безопасности.

В заявлении также говорится, что два государства решили развернуть совместные военные учения трех родов войск /армии, флота и авиации/, а также провести контакты между флотским персоналом, чтобы усилить морское сотрудничество на западе Индийского океана. Два государства также согласились укреплять сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе.

Стороны также решили создать «горячую линию» связи по безопасности, в 2019 году в США провести вторые переговоры в формате «2+2». Два государства, однако, не коснулись в заявлении того, что Индия импортирует нефть из Ирана и собирается закупать у России системы противоракетной обороны S-400. —0—