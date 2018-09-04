РПЦ: главный храм ВС РФ необходим для просветительской работы с военнослужащими

О строительстве на добровольные пожертвования главного храма Вооруженных сил РФ, получившего название в честь Вознесения Христова, рассказал во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу . Идея получила благословение патриарха. По словам министра, идея уже воплощена «в визуальной концепции проекта храмового комплекса», который включает в себя выставочную экспозицию, посвященную истории становления российского государства и Вооруженных сил РФ.

"Это не просто храм, правильнее будет, наверное, назвать это учебно-воспитательным храмовым комплексом Вооруженных сил РФ.

Потребность в его появлении очевидна, поэтому руководством Минобороны России принято такое решение, поддержанное также Патриархом Московским и всея Руси Кириллом", — сказал Калинин.

"Для воина очень важно ориентироваться в истории, поэтому очень важно соотношение учебно-воспитательного и духовного пространства", — подчеркнул протоиерей. Он отметил, что это будет, прежде всего, «проект, направленный на воспитание армейской молодежи, и не только солдат, но и младшего офицерского корпуса, которые должны соприкоснуться с историей в наглядном виде».

Калинин привел в пример вдохновляющие на изучение истории батальные полотна Студии военных художников имени Грекова. «Чтобы было наглядно, понятно, прочувствовано молодежью, мы и создаем такой комплекс», — подчеркнул член Патриаршего совета.