РПЦ: главный храм ВС РФ необходим для просветительской работы с военнослужащими 

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Главный храм Вооруженных сил РФ на территории парка «Патриот», строительство которого поддержано Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, поможет военнослужащим не только в духовном развитии, но и в получении гуманитарных знаний. Такое мнение в беседе с журналистами высказал член Патриаршего совета по культуре протоиерей Леонид Калинин.
О строительстве на добровольные пожертвования главного храма Вооруженных сил РФ, получившего название в честь Вознесения Христова, рассказал во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. Идея получила благословение патриарха. По словам министра, идея уже воплощена «в визуальной концепции проекта храмового комплекса», который включает в себя выставочную экспозицию, посвященную истории становления российского государства и Вооруженных сил РФ.
"Это не просто храм, правильнее будет, наверное, назвать это учебно-воспитательным храмовым комплексом Вооруженных сил РФ.
Потребность в его появлении очевидна, поэтому руководством Минобороны России принято такое решение, поддержанное также Патриархом Московским и всея Руси Кириллом", — сказал Калинин.
"Для воина очень важно ориентироваться в истории, поэтому очень важно соотношение учебно-воспитательного и духовного пространства", — подчеркнул протоиерей. Он отметил, что это будет, прежде всего, «проект, направленный на воспитание армейской молодежи, и не только солдат, но и младшего офицерского корпуса, которые должны соприкоснуться с историей в наглядном виде».
Калинин привел в пример вдохновляющие на изучение истории батальные полотна Студии военных художников имени Грекова. «Чтобы было наглядно, понятно, прочувствовано молодежью, мы и создаем такой комплекс», — подчеркнул член Патриаршего совета.
По его словам, комплекс также необходим для развития сотрудничества Русской православной церкви и Вооруженных сил РФ и станет научно-методическим центром для священников, которые служат во всех видах и родах войск.