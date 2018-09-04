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СМИ: Израиль с 2017 года атаковал более 200 иранских объектов в Сирии
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СМИ: Израиль с 2017 года атаковал более 200 иранских объектов в Сирии 

ТАСС + ещё 2 4 сентября 2018
ТЕЛЬ-АВИВ, 4 сентября. /ТАСС/. Израиль атаковал на территории Сирии более 200 объектов, принадлежавших Ирану и ливанскому шиитскому движению "Хезболлах", с начала 2017 года. Об этом сообщила газета The Times of Israel по итогам брифинга для израильских журналистов, проведенного израильскими военными во вторник в преддверии отмечаемого в этом году 10 сентября иудейского праздника Рош ха-Шана.
Военный представитель указал, что в течение истекших 12 месяцев Армия обороны Израиля поразила 202 цели на территории Сирии, для чего было использовано порядка 800 ракет и снарядов, сообщает издание. По его информации, в десятках таких операций были задействованы элитные армейские части и киберподразделения. Обычно израильские военные не признают нанесение ударов на сирийской территории и не комментируют сообщения иностранных СМИ о таких атаках.
В конце августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль будет и впредь действовать против закрепления военных Ирана в Сирии. 3 сентября министр обороны страны Авигдор Либерман заявил, что израильская армия продолжит сдерживать угрозу со стороны Ирана, невзирая на то, с какой территории она происходит. Он также сообщил, что Израиль осуществляет мониторинг всего, что происходит в Сирии.
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