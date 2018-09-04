Московское высшее общевойсковое командное училище возглавил генерал-майор Андрей Болдырев

На эту должность генерал-майор Андрей Болдырев назначен Указом Президента Российской Федерации от 24 июля 2018 г. № 450, сменив генерал-майора Александра Новкина

В Московском высшем общевойсковом командном училище приступил к выполнению обязанностей новый начальник училища генерал-майор Андрей Болдырев.

Он назначен на эту должность Указом Президента Российской Федерации от 24 июля 2018 г. № 450, сменив генерал-майора Александра Новкина.

Болдырев Андрей Владимирович родился 24 июня 1977 года в Москва в семье военнослужащего. В 1998 году окончил Московское высшее общевойсковое командное училище, в 2005 году — Общевойсковую академию Вооруженных Сил Российской Федерации, в 2018 году — Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации

Службу проходил на должностях командира учебного мотострелкового взвода, командира учебной мотострелковой роты, начальник штаба-заместителя командира батальона учебного мотострелкового полка, командир учебного батальона в Сибирском военном округе, слушателя Общевойсковой академии ВС РФ, начальника штаба — заместителя командира полка в 20-й гвардейской мотострелковой дивизии Северо-Кавказского военного округа, командира полка в 102-й военной базе группы войск в Закавказье, начальника штаба — заместителя командира отдельной мотострелковой бригады 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа, командира отдельной 74-й мотострелковой бригады Центрального военного округа, слушателя Военной академии Генерального штаба ВС РФ.