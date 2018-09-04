Ещё
Московское высшее общевойсковое командное училище возглавил генерал-майор Андрей Болдырев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Московское высшее общевойсковое командное училище возглавил генерал-майор Андрей Болдырев 

ТК «Звезда» 4 сентября 2018
Фото: ТК «Звезда»
На эту должность генерал-майор Андрей Болдырев назначен Указом Президента Российской Федерации от 24 июля 2018 г. № 450, сменив генерал-майора Александра Новкина.
В Московском высшем общевойсковом командном училище приступил к выполнению обязанностей новый начальник училища генерал-майор Андрей Болдырев.
Он назначен на эту должность Указом Президента Российской Федерации от 24 июля 2018 г. № 450, сменив генерал-майора Александра Новкина.
Болдырев Андрей Владимирович родился 24 июня 1977 года в Москва в семье военнослужащего. В 1998 году окончил Московское высшее общевойсковое командное училище, в 2005 году — Общевойсковую академию Вооруженных Сил Российской Федерации, в 2018 году — Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.
Службу проходил на должностях командира учебного мотострелкового взвода, командира учебной мотострелковой роты, начальник штаба-заместителя командира батальона учебного мотострелкового полка, командир учебного батальона в Сибирском военном округе, слушателя Общевойсковой академии ВС РФ, начальника штаба — заместителя командира полка в 20-й гвардейской мотострелковой дивизии Северо-Кавказского военного округа, командира полка в 102-й военной базе группы войск в Закавказье, начальника штаба — заместителя командира отдельной мотострелковой бригады 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа, командира отдельной 74-й мотострелковой бригады Центрального военного округа, слушателя Военной академии Генерального штаба ВС РФ.
ТК «Звезда»: последние новости
Господство на море: ударная группировка кораблей Балтфлота вышла на тактические учения Экипажи пилотажной группы «Стрижи» выполнят три воздушных показа в рамках выставки «Гидроавиасалон-2018» Практика контрбатарейной борьбы отработана на Черноморском флоте
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
России вынесли жесткий вердикт по делу Скрипалей344
Путин официально внес поправки в пенсионную реформу727
На Россию надвигается апокалипсис96
Россия закроет небо132
Крым идет на новый рекорд135
Видео
04:42
«Химатака» в Крыму: «Жжение на лице не проходило весь день»
Общество
02:26
Киев подготовил реальный план разгрома ДНР
Украина Армия
03:14
«В Польшу унитазы мыть». Россияне о предательстве Самойловой
Шоу-бизнес
00:06
Самойлова эмигрирует из России
Шоу-бизнес Другое
01:15
Британия объяснила нестыковки на фото в деле Скрипалей
В мире
00:44
Обвиняемых в отравлении Скрипалей назвали сотрудниками ГРУ
В мире
00:43
«Руки-базуки» ударил девушку и пожалел
Шоу-бизнес Другое
00:15
Полураздетая певица у памятника воинам взбесила народ
Шоу-бизнес
05:21
Продукцию Порошенко нашли в магазинах США
В мире
01:39
Сегодня развод: что делят Петросян и Степаненко
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение