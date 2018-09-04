Китай официально начал работы по строительству для Таиланда подводной лодки S26T

Ухань, 4 сентября / Синьхуа / — В Ухане сегодня официально начались работы в рамках крупного проекта военно-технического сотрудничества Китая Таиланда — строительства для Таиланда подводной лодки S26T.

Согласно сообщениям, проект строительства подводной лодки S26T стал важным прогрессом в экспорте за рубеж китайских подводных лодок с традиционным двигателем. Китай и Таиланд 5 мая 2017 года официально подписали соглашение о проекте строительства S26T. В соответствии с проектным соглашением, китайская сторона спроектирует и построит для ВМС Таиланда одну подводную лодку S26T. —0—