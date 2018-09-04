Военнослужащие ЮВО пройдут переподготовку в учебном центре военной полиции с изучением сирийского опыта

Кроме того, в рамках спецкурса они изучат правомерность и правильность применения огнестрельного и нелетального оружия и специальных средств, в том числе, травматических пистолетов, электрошокеров, наручников, резиновых дубинок.

В новом учебном центре военной полиции в Северной Осетии состоялся митинг, посвященный Дню знаний. Свое обучение в центре начали 260 курсантов по программам подготовки и переподготовки военнослужащих военной полиции.

В период обучения военнослужащим будут доведены основные знания, необходимые при исполнении служебных обязанностей как на территории России, так и при исполнении специальных задач за ее пределами.

«В учебном центре ведется как повышение квалификации уже действующего состава, так и обучение «новобранцев» — тех, кто пришёл в нашу правоохранительную структуру из войск или из запаса. Также учебно-материальная база центра будет использоваться для проведения сборовых мероприятий с представителями различных служб военной полиции», — подчеркнул начальник центра полковник Роман Богданович.

Курсанты пройдут программу подготовки военных полицейских по тактико-специальной, правовой, физической и огневой подготовкам, вождению и другим предметам обучения. Военнослужащие получат сертификат военного полицейского, дающий право на применение специальных средств и нелетального оружия.

В рамках спецкурса они изучат правомерность и правильность применения огнестрельного и нелетального оружия и специальных средств, в том числе, травматических пистолетов, электрошокеров, наручников, резиновых дубинок.