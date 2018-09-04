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Военнослужащие ЮВО пройдут переподготовку в учебном центре военной полиции с изучением сирийского опыта
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Военнослужащие ЮВО пройдут переподготовку в учебном центре военной полиции с изучением сирийского опыта 

ТК «Звезда» 4 сентября 2018
Фото: ТК «Звезда»
Кроме того, в рамках спецкурса они изучат правомерность и правильность применения огнестрельного и нелетального оружия и специальных средств, в том числе, травматических пистолетов, электрошокеров, наручников, резиновых дубинок.
В новом учебном центре военной полиции в Северной Осетии состоялся митинг, посвященный Дню знаний. Свое обучение в центре начали 260 курсантов по программам подготовки и переподготовки военнослужащих военной полиции.
В период обучения военнослужащим будут доведены основные знания, необходимые при исполнении служебных обязанностей как на территории России, так и при исполнении специальных задач за ее пределами.
«В учебном центре ведется как повышение квалификации уже действующего состава, так и обучение «новобранцев» — тех, кто пришёл в нашу правоохранительную структуру из войск или из запаса. Также учебно-материальная база центра будет использоваться для проведения сборовых мероприятий с представителями различных служб военной полиции», — подчеркнул начальник центра полковник Роман Богданович.
Курсанты пройдут программу подготовки военных полицейских по тактико-специальной, правовой, физической и огневой подготовкам, вождению и другим предметам обучения. Военнослужащие получат сертификат военного полицейского, дающий право на применение специальных средств и нелетального оружия.
В рамках спецкурса они изучат правомерность и правильность применения огнестрельного и нелетального оружия и специальных средств, в том числе, травматических пистолетов, электрошокеров, наручников, резиновых дубинок.
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